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報復前女友派兇殺人 費城亞裔判終身監禁

編譯孫梁／綜合報導
費城亞裔男子丹崇凌為了報復前女友，派人殺死與前女友交往的一名護士，一級謀殺罪名成立，被判終身監禁。(6abc電視台截圖)
費城亞裔男子丹崇凌為了報復前女友，派人殺死與前女友交往的一名護士，一級謀殺罪名成立，被判終身監禁。(6abc電視台截圖)

艾伯妮·帕克(Ebony Pack)是一名新冠肺炎病房的護士，2020年感恩節過後兩天，開車停在賓州蘭斯岱爾鎮(Lansdale)的路口時慘遭槍殺。

檢方說，費城亞裔男子丹崇凌(Chong Ling Dan，音譯)為了報復他的前女友嘉絲敏·史托克斯(Jasmine Stokes)而派兇手殺死帕克，因為他對欠他9000元的女友與他分手後，跟帕克約會感到憤怒。

今年9月下旬，陪審團判定丹崇凌參與預謀殺死派克，一級謀殺罪名成立。蒙哥馬利郡法官24日宣布丹崇凌終身監禁。

檢方指出：「量刑反映出丹崇凌對生命不尊重，不尊重帕克的生命。帕克是顧家的人，他卻奪走她如果仍然活著會擁有的一切幸福。」

帕克的母親蓉達·特瑞(Rhonda Terry)在法庭上，怒斥派人槍殺女兒的丹崇凌：「你叫人尾隨我的女兒，你預謀殺死她。你今天坐在這裡冷酷無情，你為何要殺死她？」

面對死者母親的質問，50歲的丹崇凌面無表情，沒有任何反應。

審判期間，丹崇凌的辯護律師對不利證據提出質疑，說在發生槍案當晚，丹崇凌不在蘭斯岱爾，而是去看望與他約會的幾個女性，而且他與萬斯沒有關係，萬斯是馬徹的長期好友。

此外，包括丹崇凌的女兒在內的證人對陪審團說，崇凌丹是個好人，是關心他人的房地產商人，感恩節時會發送火雞，他不是兇手。

丹崇凌與53歲的萬斯(Ricky Vance)同被判處終身監禁，萬斯尾隨帕克13哩，從出家門直至駛向史托克斯在蘭斯岱爾的家。

第三個被控男子是47歲的開槍者馬徹(Terrance Marche)，案發當時他與萬斯同乘一輛車，但在萬斯2021年被捕前不久失蹤。他最後被人看到是登上飛機，飛往宏都拉斯與丹崇凌會面。丹崇凌後來告訴馬徹的女友，馬徹不會再回費城了。

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