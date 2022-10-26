費城拘留所太擠 市府告賓州要求接收少年犯

費城市府要求法官，強制賓州公共服務廳接收70多名被判參加該州更生計畫的少年，藉此緩解該市過度擁擠的少年司法中心。(費城市府網站)

費城 市府要求法官強制賓州 公共服務廳(Department of Human Services)接收70多名在法庭上被判參加州更生計畫(rehabilitative programs)的少年，藉此緩解該市過度擁擠的拘留設施。

在21日提起的訴訟中，費城檢察官 表示，賓州拒絕優先將少年犯從過度擁擠的少年司法中心(juvenile justice center)轉移，該市因此要求法官強制州府20天內將被判刑的少年犯帶走，並與私人或公共機構簽約、或者直接開設州立機構以接收越來越多羈押青少年。

費城少年司法中心工作人員上周在市議會聽證會上談到該中心情況日益惡化。該中心用以暫時關押10至17歲等待法庭訴訟的青少年，容量上限為184人，截至21日，該中心已收容223名青少年，其中74人已被宣判並等待轉入州羈押設施。

賓州公共服務廳發言人福格蒂(Ali Fogarty)聽證會後發表聲明說，州設施也已爆滿，必須保持安全運作，並非拒絕服務。州級單位不能為了騰出空間而單方面讓未成年人離開，各郡有責任與公私立機構簽約提供空間，在這些未成年人轉移出去前先暫時安置。

負責費城兒童和家庭辦公室的副市長哈利(Vanessa Garrett Harley)聲明，市府懇求州官員履行義務，避免目前看到的危機，不幸的是，幾個月過去未見任何行動，只有空洞承諾。

市檢察官表示，2019年賓州轉移青少年平均等待20天，如今待轉移74名人中，許多人已等待四到五個月，等待期間不計入刑期。

少年犯須完成憤怒管理、藥物暨酒精治療等更生計畫，可能耗時三到六個月，費城託管設施並不提供這些服務。

訴訟稱，10月初，被關押在最高安全區的少年壓倒工作人員並強行進入公共空間，十幾名員工和至少一名少年在打鬥間受傷，不得不叫警察協助。