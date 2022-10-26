我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

賓州第五大學區歧視LGBTQ學生案 教育部調查中

記者顏伶如／綜合報導
教育部正在調查男女同志、雙性戀、跨性別學生指控，在賓州中巴克斯學區經常遭到霸凌、騷擾，並處於「有害教育環境」的案件。（取材自推特)
教育部正在調查男女同志、雙性戀、跨性別學生指控，在賓州中巴克斯學區經常遭到霸凌、騷擾，並處於「有害教育環境」的案件。（取材自推特)

教育部21日指出，正在調查男女同志、雙性戀、跨性別(LGBTQ)學生指控在賓州中巴克斯學區(Central Bucks School District)經常遭到霸凌、騷擾，並處於「有害教育環境」的案件。中巴克斯學區是賓州規模第五大的學區。

美國公民自由聯盟」賓州分部(ACLU-PA)律師提恩(Rich Ting)指出，如此發展「並不令人意外」。提恩代表LGBTQ學生對中巴克斯學區提出長達72頁的指控。

教育部回函「美國公民自由聯盟」賓州分部指出，教育部的目標是對於這起投訴做出迅速、適當的處理。教育部在信中也說，調查行動將屬於聯邦事務，因為中巴克斯學區與其他學區一樣，都有獲得聯邦經費補助。中巴克斯學區本會計年度獲得聯邦補助為600萬元，約占學校總預算的1.5%。

提恩表示，學區董事會與行政人員應該採取行動，並且努力為所有學生創造一個予以支持、安全的環境。

董事會主席杭特(Dana Hunter)21日發表聲明說，提恩的建議事項學區其實都已做到。聲明中說：「如同我們先前曾經說過，學區有決心且團結一致，秉持對於歧視絕對零容忍的立場。」

10月11日的董事會會議曾經爆發衝突，當時杭特在會中表示：「我們已經訂有旨在保護學生的政策，這些政策是讓所有行政人員、教職員工以及助理團隊共同遵守的。」

董事會要求美國公民自由聯盟提供指控遭不當對待的跨性別學生、非二元性別(nonbinary)學生的身份，因為學生姓名在投訴文件中遭到塗黑處理。杭特表示，學區如果沒有取得學生真實姓名，就無法採取行動。

杭特21日表示，學區一直等待美國公民自由聯盟的回音，該機構顯然比較有興趣操作政治話題，而不是把重點放在如何保護這些學生。

學區 教育部 美國公民

上一則

維州選舉籌備出包 逾3萬選民收錯誤通知

下一則

中華文化學校文化周 逾40生參與

延伸閱讀

布碌崙第20學區委員會挺篩選

布碌崙第20學區委員會挺篩選
曼哈頓第3學區24名校長連署反對

曼哈頓第3學區24名校長連署反對
極右組織：杭特犯下逃稅等6罪 老爸拜登是共犯

極右組織：杭特犯下逃稅等6罪 老爸拜登是共犯
法新社點名 前英相強生想回鍋

法新社點名 前英相強生想回鍋
特拉斯請辭 英國將迎4年內第3任首相

特拉斯請辭 英國將迎4年內第3任首相
英9月通膨率10.1% 追平7月數字創40年歷史新高

英9月通膨率10.1% 追平7月數字創40年歷史新高

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
登上美國發明家名人堂的首位台裔科學家蕭美琛。（取自美國發明家名人堂官網）

台灣之光 首位台裔蕭美琛榮登發明家名人堂

2022-10-19 02:05
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

「笨蛋勿擾」這句招工用詞 讓德州業主成功達到目的

2022-10-20 20:29
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝