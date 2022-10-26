賓州第五大學區歧視LGBTQ學生案 教育部調查中

教育部正在調查男女同志、雙性戀、跨性別學生指控，在賓州中巴克斯學區經常遭到霸凌、騷擾，並處於「有害教育環境」的案件。（取材自推特)

教育部 21日指出，正在調查男女同志、雙性戀、跨性別(LGBTQ)學生指控在賓州中巴克斯學區 (Central Bucks School District)經常遭到霸凌、騷擾，並處於「有害教育環境」的案件。中巴克斯學區是賓州規模第五大的學區。

「美國公民 自由聯盟」賓州分部(ACLU-PA)律師提恩(Rich Ting)指出，如此發展「並不令人意外」。提恩代表LGBTQ學生對中巴克斯學區提出長達72頁的指控。

教育部回函「美國公民自由聯盟」賓州分部指出，教育部的目標是對於這起投訴做出迅速、適當的處理。教育部在信中也說，調查行動將屬於聯邦事務，因為中巴克斯學區與其他學區一樣，都有獲得聯邦經費補助。中巴克斯學區本會計年度獲得聯邦補助為600萬元，約占學校總預算的1.5%。

提恩表示，學區董事會與行政人員應該採取行動，並且努力為所有學生創造一個予以支持、安全的環境。

董事會主席杭特(Dana Hunter)21日發表聲明說，提恩的建議事項學區其實都已做到。聲明中說：「如同我們先前曾經說過，學區有決心且團結一致，秉持對於歧視絕對零容忍的立場。」

10月11日的董事會會議曾經爆發衝突，當時杭特在會中表示：「我們已經訂有旨在保護學生的政策，這些政策是讓所有行政人員、教職員工以及助理團隊共同遵守的。」

董事會要求美國公民自由聯盟提供指控遭不當對待的跨性別學生、非二元性別(nonbinary)學生的身份，因為學生姓名在投訴文件中遭到塗黑處理。杭特表示，學區如果沒有取得學生真實姓名，就無法採取行動。

杭特21日表示，學區一直等待美國公民自由聯盟的回音，該機構顯然比較有興趣操作政治話題，而不是把重點放在如何保護這些學生。