新州遊民增加 暫停逼遷令終止後多人頓失住所

調查顯示，新澤西州的遊民人口在去年大幅減少後，今年又回升，增加8%。圖為志工與遊民交談。（美聯社）

負責統計住居狀況數據的項目NJCounts每年更新數據，提供一窺各郡在統計當天的遊民 人數多寡，統計包括住在緊急收容所、過渡住房、露宿街頭與其他狀況的居民；新發布的調查顯示，新澤西州的遊民人口在去年大幅減少後，今年又回升，增加8%。

住房權益非營利組織「君主住屋協會」(Monarch Housing Associates)協助調查這份年度報告，調查發現1月25日統計日當天，新州 總共有8754個遊民；2021年的調查為8097個遊民，比2020年減少了16%。

導致居民無家可歸的前幾大原因為：被要求離開共住房、收入減少或失去收入、被房東驅離 或有被驅趕的風險

疫情高峰期間，由於有暫停逼遷令(evictions moratorium)保護，無力負擔租金的房客免於被房東驅離，但新州多數區域的暫停逼遷令於1月1日終止，許多人頓失住所，影響統計數據。

君主住屋協會執行長泰伊莎·凱利(Taiisa Kelly)直言：「新州沒有足夠的可負擔住房。」隨著利率上升，房屋變得更難以負擔，許多郡面臨因新冠疫情而加劇的住房危機。

暫停逼遷令實施期間，不少持有住房券的遊民無法住進緊急收容所或可負擔住房，因為受暫停逼遷令保護的房客已經占據其中。

暫停逼遷令終止後，法院開始審理成堆的逼遷案件，導致民眾失去住房，大批人進入遊民服務系統。

凱利指出，在正常的情況下，會有自然被驅離的人潮，另外一批人自動補進空出的住房，一旦這種過程停擺，便突顯出新州可負擔住房短缺的嚴重性。

報告指出，今年約五分之一的遊民人口長期處於無家可歸的狀態，意即他們已經至少一年沒有固定住所，或者過去三年裡數度失去住房，加起來時長至少一年。

新州今年統計的人口包括以下人群：某類型的身心障礙者(48%)、未成年(21%)、家暴受害者(12%)、退役軍人(7%)。

自認為非裔的遊民占今年新州遊民總人數的48%，然而新州的非裔總人口實際上僅占12%左右，這一趨勢也與前幾年的國家與州趨勢相似。