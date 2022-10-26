澤西市屋主 第四季房地產稅將再增

新澤西州澤西市第三季的房地產稅已增加，如今第四季的房地產稅又將增加。(Getty Images)

新澤西州澤西市由於提高了學區 稅，每戶平均增加的1200元已反映在第三季的房地產 稅中，如今第四季的房地產稅又將增多，因為市議會在剛批准的7億2480萬元預算 計畫中又要提高市政稅，每戶約增加1160元。

根據澤西市今年6月通過的6億9500萬元預算，房屋價值46萬元的屋主將增加1000元地稅。但預算計畫上月增加到7億2480萬元，導致3億2400萬元的地方稅還要再增加1100萬元，致使每戶的地稅增加到1160元。

澤西市的房地產稅包括市稅、學區稅和郡稅。市議員索羅門(James Solomon)說：「民眾第四季的稅單將大幅增多，因為要為新增的市稅埋單。」

市府官員沒有評估屋主第四季的房地產稅增加多少，但市府發言人表示，市長佛洛普(Steve Fulop)就任九年來一直沒有漲稅，「由於預算連年平衡，房地產稅是零增長，雖然我們近年來遇到前所未有的經濟困難，但市府為了減輕納稅人的負擔，始終盡可能地避免漲稅。」

市府表示去年減稅960元，可基本抵銷上漲的1000元學區稅。

在市議會表決預算前，九名市議員中的五人批評新的預算計畫，包括市長的三個盟友。市議會主席喬伊絲·瓦特曼(Joyce Watterman)說：「儘管我們多次催促，但預算給我們的時間太晚，這不是我們能夠愉快表決的預算，我們必須修改預算程序。」

市議會的表決是以7票對2票通過，索羅門和吉摩爾(Frank Gilmore)兩人投下反對票。

市府發言人說：「市議會知道，我們的財政必須等聯邦資助到位才能規劃，雖然太遲，但預算團隊仍須遵守標準的預算作業程序，包括舉行聽證和上報州府批准。市議會也知道，聯邦急難管理局(FEMA)給我們的報銷遲遲沒有收到，因此不能作為預算計畫中的市府收入。」

澤西市預算的三分之二是用於市府雇員的薪資，其中最多部分是消防局的7920萬元和市警局的1億980萬元。