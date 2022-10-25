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紀念二戰受害韓婦 費城藝委會通過設慰安婦塑像

記者顏伶如／綜合報導
費城藝術委員會批准設立慰安婦塑像，將呈現一名短髮女子坐在椅子上，肩膀上停靠一隻小鳥，旁邊還有另一張空椅。圖為加州格蘭岱的慰安婦紀念雕像。（Getty Images）
費城藝術委員會批准設立慰安婦塑像，將呈現一名短髮女子坐在椅子上，肩膀上停靠一隻小鳥，旁邊還有另一張空椅。圖為加州格蘭岱的慰安婦紀念雕像。（Getty Images）

費城藝術委員會(Philadelphia Art Commission)日前投票通過提案，設立一座慰安婦塑像，紀念二次世界大戰期間遭到日軍迫害成為性奴隸的韓國婦女。

名稱為「和平塑像」(The Statue of Peace)的慰安婦雕像將放置於皇后村(Queen Village)的費城和平廣場(Philadelphia Peace Plaza)。雕像呈現為一名短髮女子坐在椅子上，肩膀上停靠著一隻小鳥，旁邊還有另一張空著的椅子。

設置慰安婦雕像的提案是由費城和平廣場委員會(Philadelphia Peace Plaza Committee)提出，委員會成員來自於大費城地區韓裔協會(Korean American Association of Greater Philadelphia)。

提案內容指出，設立慰安婦塑像是為了紀念二戰期間受到日本皇軍迫害，在1930年初期至1945年戰爭結束之間淪為性奴隸的韓國婦女。

費城藝術委員會九名委員中，八人在表決時投下贊成票，另一名委員則缺席。委員會通過提案時也要求塑像銘牌必須加入更廣義的文字敘述，銘牌文字內容也要翻譯成多種語言。

費城藝術委員會委員米格爾(Carmen Febo San Miguel)說，銘牌文字在說明慰安婦的經歷時，也應該加註類似問題並不只出現於日本皇軍，受害者也不只是韓國婦女而已。

費城和平廣場委員會主席楚辛珠(Shinjoo Cho，音譯)在費城藝術委員會會議中同意銘牌文字修改，並表示修改後的文字將強調戰爭時期的性暴力問題存在於世界各地。

慰安婦塑像的設置提議，在當地一度引發激烈辯論；今年9月，在長達三小時的Zoom視訊會議裡，大費城地區日裔協會(Japanese American Association of Greater Philadelphia)負責人戴里(Patrick Dailey)說，雕像的設置將讓費城被捲入一些「最好是由國務院出面，而非由城市處理的議題」。

日裔協會(Japanese American Association)律師馬茲瑞克(Edward S. Mazurek)表示，雕像的設置用意在於製造仇日情緒，以及對日本人的仇恨與鄙視。

費城 日本 日裔

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