涉性侵兒童 新州體育教練被追加罪名

新澤西州 格洛斯特郡(Gloucester County)一名少年體育教練被指控與兒童進行露骨的性對話並有不當行為，在2020年首度被指控後，上周又被追加性侵 罪名。

來自華盛頓鎮(Washington Township)、現年41歲的納坦尼(Frank L. Natanni) 最初於 2020 年被指控犯下危害兒童福祉的二級罪，去年被起訴。

格洛斯特郡檢察官辦公室(Gloucester County Prosecutor's Office)指出，納坦尼是受害孩子的鄰居，也是那個孩子的教練。

2020年提起的刑事訴訟 ，指控教練會「親吻、緊摟和擁抱」受害者，而且納坦尼「與受害者互傳性簡訊」。

格洛斯特郡大陪審團上周提交一份替代起訴書(superseding indictment)，除了原有的對孩子採行危害性行為的二級指控之外，還包括二級性侵和三級加重犯罪性接觸指控。

刑事訴訟中詳述的新指控，包括指納坦尼觸摸受害者的生殖器。根據法庭文件，被控事件發生時間是2019年和 2020年。

被告預定明年1月份過堂，目前仍維持自由身，直到下次出庭。