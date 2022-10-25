我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

涉性侵兒童 新州體育教練被追加罪名

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州格洛斯特郡(Gloucester County)一名少年體育教練被指控與兒童進行露骨的性對話並有不當行為，在2020年首度被指控後，上周又被追加性侵罪名。

來自華盛頓鎮(Washington Township)、現年41歲的納坦尼(Frank L. Natanni) 最初於 2020 年被指控犯下危害兒童福祉的二級罪，去年被起訴。

格洛斯特郡檢察官辦公室(Gloucester County Prosecutor's Office)指出，納坦尼是受害孩子的鄰居，也是那個孩子的教練。

2020年提起的刑事訴訟，指控教練會「親吻、緊摟和擁抱」受害者，而且納坦尼「與受害者互傳性簡訊」。

格洛斯特郡大陪審團上周提交一份替代起訴書(superseding indictment)，除了原有的對孩子採行危害性行為的二級指控之外，還包括二級性侵和三級加重犯罪性接觸指控。

刑事訴訟中詳述的新指控，包括指納坦尼觸摸受害者的生殖器。根據法庭文件，被控事件發生時間是2019年和 2020年。

被告預定明年1月份過堂，目前仍維持自由身，直到下次出庭。

刑事訴訟 性侵 新澤西州

上一則

減少幽靈車 芝公布列車時刻表

下一則

芝市立大學教職員罷工 本周確定日期

延伸閱讀

南加女子揭開性侵「暗黑現場」 臉部被打毀容

南加女子揭開性侵「暗黑現場」 臉部被打毀容
法拉盛街頭企圖性侵一女 警通緝亞裔男嫌

法拉盛街頭企圖性侵一女 警通緝亞裔男嫌
筷活林 燒臘滷味獨步新州 十周年店慶 推出特惠套餐

筷活林 燒臘滷味獨步新州 十周年店慶 推出特惠套餐
新州房東非正式趕租客 房客應維護自身權益

新州房東非正式趕租客 房客應維護自身權益
南加華人按摩師被告性侵未成年人 使用下流動作

南加華人按摩師被告性侵未成年人 使用下流動作
被控20年前在百貨公司性侵女作家 川普向法庭提供證詞

被控20年前在百貨公司性侵女作家 川普向法庭提供證詞

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

「笨蛋勿擾」這句招工用詞 讓德州業主成功達到目的

2022-10-20 20:29
登上美國發明家名人堂的首位台裔科學家蕭美琛。（取自美國發明家名人堂官網）

台灣之光 首位台裔蕭美琛榮登發明家名人堂

2022-10-19 02:05
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00

超人氣

更多 >
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲

金馬獎最佳男主角「影壇長青樹」楊群病逝 享壽88歲
李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心

李克強主持召開國務院黨組會議 表態維護習核心
奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」

奪完金鐘濺血 黃子佼頭破血流照曝光「不敢傳給老婆」
紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目