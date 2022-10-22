我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

401(k)退休存款上限 國稅局增至2.25萬 漲幅歷年最高

老吳上海小籠　經典上海美味永不過時

本報新澤西訊

老吳上海小籠自開業至今，食客絡繹不絕，美味又實惠贏得新州食客的稱讚。原上海小籠創始人老吳是地地道道的上海人，從事餐館行業40多年。他家的小籠包以皮薄、餡大、汁多、味鮮等特點深受新州朋友喜愛。顆顆小籠包均是現場手工製作，現點現包現吃確保新鮮，一口一個，一包湯汁圓圓滿滿，經典美味永不過時。

  老吳上海小籠無論從食材的甄選、菜式的設計、烹飪、擺盤等都由老吳自己親自把關，老吳說食材的品質是決定菜品口感的重要因素，老吳上海小籠保證所有的食材均新鮮採購，保證品質是老吳這麼多年來始終不變的準則。現除了外賣還開設堂食，每天為朋友們提供各式早點：油條、蔥油餅、南瓜餅、韭菜盒子、蘿蔔絲餅；特色冷盤有大家喜愛的金陵鹽水鴨、上海走地醉雞、五香牛肉、剁椒皮蛋豆腐、涼拌蔥油黃瓜等；風味點心有馳名上海小籠包、蟹粉小籠包、薺菜餛飩、酒釀圓子、八寶飯、紅油抄手、糯米燒麥等，芋泥八寶飯、蔥油拌面、雪菜肉絲麵、榨菜肉絲麵、紅燒獅子頭面、兩面黃、粗炒麵、各種飲品......品種繁多，樣樣精緻，口味地道。

  老吳上海小籠位於金門超市旁，地理位置優越，停車方便。營業時間：周日至週四11:30-21:00，週五11:30-21:30（週三休息）。電話：848-200-7580；網站：www.shanghaidumplingnj.com；地址：879 US-1, Edison, NJ 08817

新州

上一則

高登保險阮錦娟為您講解 「聯邦醫療保險紅藍卡」轉換需知

下一則

筷活林 燒臘滷味獨步新州 十周年店慶 推出特惠套餐

延伸閱讀

上海計畫在靠近市中心的小島建方艙 可容納3250個床位

上海計畫在靠近市中心的小島建方艙 可容納3250個床位
新州華倫郡爆禽流感 群鴨染疫 農場消毒

新州華倫郡爆禽流感 群鴨染疫 農場消毒
分別60年重逢 青梅竹馬95歲領證「餘生要互相照顧」

分別60年重逢 青梅竹馬95歲領證「餘生要互相照顧」
上海女在菲律賓遭綁架關狗籠虐20天 勒贖20萬美元

上海女在菲律賓遭綁架關狗籠虐20天 勒贖20萬美元
WSJ：上海市委書記李強 可能接任總理

WSJ：上海市委書記李強 可能接任總理
動態清零長期化? 上海招防疫專員合約2年

動態清零長期化? 上海招防疫專員合約2年

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

「笨蛋勿擾」這句招工用詞 讓德州業主成功達到目的

2022-10-20 20:29
物價高升迫使餐館提高價格，新州一居民出外吃早餐，點了一份法國吐司竟要22元感到震驚。(Getty Images)

牛肉漲1倍、雞肉漲3倍…新州物價飆漲 居民減少外食

2022-10-20 13:11

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛

忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作