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高登保險阮錦娟為您講解 「聯邦醫療保險紅藍卡」轉換需知

本報紐約訊

2023年度聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）年度登記期( Annual Election Period，簡稱AEP)，從10月15日開始、12月7日截止，明年福利有何變更？高登保險Kam Yuen阮錦娟女士將舉辦多場講座，講解明年相關福利變動和需知。請參閱廣告留意講座日期，出席參加免費座談會或致電(862) 812-5359查詢。

　阮錦娟女士將介紹關於聯邦醫療保險紅藍卡的種種需知，如何購買聯邦醫療保險紅藍卡，可有多種選擇，瞭解基本內容有助作出明智的選擇。

　譬如：MEDICARE A-B-C-D部分如何區分？

A部分：是紅藍咭傳統聯邦醫療保險，包括住院護理，住院費用，由聯邦政府付費 80%，報稅40季度後零月費。

B部分：包括醫生門診承保和醫療護理費用，需要交月費。聯邦政府付費80%。

C部分：是聯邦醫療保險(Medicare Advantage)。除了包括住院護理（A部分）和醫生診所就診（B部分），通常加上處方配藥計劃（D部分），和額外福利（例如視覺、聽覺、牙科及其他福利）。由私人保險公司提供。有些Medicare Advantage C部分計劃是零月費。

D部分：是傳統聯邦醫療保險的獨立處方配藥計劃（Prescription Drug Plan）需要交月費，

Medicare Advantage包括處方配藥計劃。

選擇紅藍卡聯邦醫療保險，你要作出以下考慮：

‧除了A部分和B部分，選擇怎樣承保其他20%。

‧傳統聯邦醫療保險需要支付的分攤費用。

‧聯邦醫療保險輔助保險計劃(Medicare Supplement/Gap)和Medicare Advantage的分別。

‧要選擇處方配藥計劃(Part D)，否則會被罰款。

‧不同居住的地區有不同的C部分承保選擇。

‧初始註冊的機會，（65歲生日前三個月及三個月後），免得耽誤和被罰款。

‧每年10月15日至12月7日是年度開放註冊期，可以變更你的紅藍咭計劃或保險公司。

‧你要知道特別選擇期是甚?，怎樣在初次註冊或開放註冊期以外可以轉換計劃。

‧你要知道你目前的需求，才能決定是否需要轉換計劃。

　10月15日至12月7日為年度開放註冊期，可更改紅藍卡計劃。2023AEP計劃福利特設諮詢攤位於11/12(星期六)及11/13(星期日)下午12時至2時(豐味園 Noodle Wong：770 US Highway 46, Parsippany, NJ 07054)。2023聯邦醫療福利講座將於10/24,10/31,11/7,11/14,11/21(星期一)下午12時至1時(豐味園 Noodle Wong：770 US Highway 46, Parsippany, NJ 07054)、10/28,11/4,11/11,11/18(星期五)下午2時至3時(高登辦公室：36 State Route 10, Suite A. East Hanover, NJ 07936)舉辦，歡迎參加講座耹聽諮詢。

  阮錦娟女士擁有多年保險經驗，專精代理聯邦醫療保險紅藍卡醫療保險、人壽保險、終生收入退休計劃、免稅退休金、團體醫療計劃等。通曉國粵英語及臺山話。可提供一站式服務，為客戶作出最好最合適的福利方案，並可以按需要和透過電話替你更改計劃。電話：1-862-812-5359，或電郵：[email protected]

聯邦醫療保險 福利 紅藍卡

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