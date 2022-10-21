美東深圳總商會暨聯誼會六週年慶　暨 第三屆理事會就職典禮

左至右：美東深圳商會會長梁鴻生、中國駐紐約總領館僑務處副主任殷民俊、領事孫潛、深圳商會理事長葉慧民合影

美東深圳總商會暨聯誼會（下簡稱「總商會」）10月12日在費城華埠 東方明珠酒樓，舉辦成立六週年慶暨第三屆理事會就職典禮。中國駐紐約總領事館僑務處副主任殷民俊、領事孫潛，費城市議員斯奎拉（Mark Squilla）、費城市長候選人格林(Derek Green)、費城市商業廳主任魯格(Pierre Oliver Luger)、賓州州長亞太裔事務委員會主任孫一等政府政要，以及美國亞裔 社團聯合總會主席陳善荘、大費城僑學界秘書長張天晨、深圳駐北美經貿處專員徐平、費城僑界元老楊維善、簡錦熙、陳姿、李英儒、陳啟莊等，與紐約、費城各社團領袖以及大費城地區賓大等學聯主席300多人參加。

總商會會長梁鴻生致辭歡迎各界嘉賓，感謝紐約總領館及各界僑領六年來對總商會的支持及關愛。深圳是中國改革開放的前沿陣地，是有活力、包容、年輕的國際化大都市，經過40多年的建設，創造了世界經濟奇跡，是中國特色社會主義的示範區。總商會旨在聯結鄉誼、凝聚僑心、維護僑胞權益、建立新深圳人聯誼交流平臺，推動美東地區與深圳之間經貿、教育、文化等領域的交流合作，助力深圳的創新發展。他還將六年來及新冠疫情期間，在常務理事們的共同努力下，為社會做的各項工作做了簡單的介紹。

殷民俊、斯奎拉、格林、魯格、孫一、陳善荘、張天晨等分別致辭，讚揚總商會積極推動中美兩國友好合作，回饋社區、幫扶鄉親做出的貢獻，祝會務興旺、蒸蒸日上。

總商會理事長葉慧民致答謝辭，誓言會積極發揮橋樑紐帶作用，「以僑為橋」搭建民間交流平臺，匯集僑智，為僑社的和諧團結、社區的安定繁榮貢獻新的力量。