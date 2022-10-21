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丹青繪華埠~ 華裔青少年用藝術作品裝飾費城華埠社區中心

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壁畫設計師蔡陳林和費城華埠發展會執行主任陳國賢為參加壁畫項目的13位學生頒發助手證書
壁畫設計師蔡陳林和費城華埠發展會執行主任陳國賢為參加壁畫項目的13位學生頒發助手證書

費城華埠社區中心近期在華埠的鼎華中心大廈二層舉辦了一場特別的畫展。 展出了征集自大費城地區多個華裔社區的青少年們的創意繪畫作品。 展覽的主題是”Remember When…“/《曾幾何時》。 展覽啟發華裔青少年們用畫筆來描繪他們對過往經歷和回憶的藝術表現。 今年已經新冠爆發之後的第三年。 社會和大眾對待疫情的態度已經從一開始的驚慌失措到現在的坦然面對。 這三年對這些正處於人生閱歷和經驗成長時期的青少年們留下了不可磨滅的“記憶”，或迷惘，或無奈，或習以為常。 那麼，當他們用藝術的眼光來記錄這些瞬間時，所傳遞出來的感情和表達正是源於對個人或集體經驗的反思。

   同時，中心還揭幕了一幅室內壁畫《友誼之橋》。 該壁畫和展覽項目均由費城華埠發展會主辦，邀請費城藝術家蔡陳林策劃和設計。 蔡陳林帶領著13位華裔青少年作為其助手在暑假期間歷時3個月繪製完成這幅大壁畫。 該壁畫設計以傳統中華文化和費城的城市文化為靈感來源。 白色仙鶴和黑色醒獅幻化自太極的兩部分，並由千紙鶴，旭日和祥雲串聯成西方的無限符號。 既寓意著費城華埠的復興如“鴻運當頭”，並代表東西方文化傳統在費城華埠裡交融共通。 費城華埠牌樓具有代表性的屋頂放置在費城天際線之前，寓意費城華埠是一個包容開放的窗口，歡迎來自各地的朋友。

   蔡陳林是一位在費城享有聲譽的華裔壁畫藝術家和教育工作者。 他的壁畫項目遍佈費城多個亞裔社區。 在他的作品裡，亞裔尤其是華裔文化通過藝術的形式來向公眾傳播和推廣。 強調藝術創作“在地性”，公共藝術應體現出所在社區的人文和歷史。 另一方面通過藝術教育的方式來培養出一批批有藝術素養的亞裔少年們。 寄期望於他們能用其所學來表達對自身社群的文化傳統的關切和傳承。 這也是蔡陳林孜孜不倦地推動公共壁畫和藝術教育的源動力。

  該展覽將從即日起持續到12月初，壁畫將永久性陳列。 地址是費城萬安街1001號，鼎華中心二層。

費城華埠社區中心壁畫作品《友誼之橋》
費城華埠社區中心壁畫作品《友誼之橋》

費城 華埠 華裔

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