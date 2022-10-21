費城管絃樂團 取消明年5月中國巡演

費城管絃樂團取消了明年5月的中國三周巡演計畫，原因是中國的嚴格防疫政策，將給樂團帶來不便，檢測陽性的團員會被隔離，被迫與樂團分開。（取材自 YouTube）

費城 管絃樂團取消了明年5月的中國三周巡演計畫，原因是中國的嚴格防疫政策，將給樂團帶來不便，檢測 陽性的團員會被隔離，被迫與樂團分開。

音樂總監內茲特-塞金(Yannick Nézet-Séguin)策畫的明年5月中國之行，是為了紀念樂團訪問中國50周年，1973年該團到中國巡演，是第一個在中國演出的美國管弦樂團。此後費城管絃樂團12次到中國演出，比任何美國管弦樂團都多。

樂團和樂團主場金梅爾中心(Kimmel Center)執行長塔諾波斯基(Matías Tarnopolsky)說：「現在不是去中國的時候，中國的防疫政策有太多的不確定性。團員檢測如果是陽性，可能會在一個地方被隔離數周，我們不能那樣做。」

取消中國巡演計畫後，樂團的演出日程將出現三周空窗期，但樂團是為成員付全年薪資，為了填補空窗期，樂團考慮在金梅爾中心的威瑞森大廳和其他地方增加演出計畫，但現在尚未確定。

塔諾波斯基表示，取消中國之行意味著樂團財務將受到衝擊，但損失多大尚不明朗，他拒絕說明目前的中美關係狀況是否為取消紀念50周年訪問的因素之一。他說：「50周年是個重要時刻，我們期待將來某個時刻會紀念這一里程碑。我們認為，通過費城管絃樂團的訪問，可更增進兩國人民的了解和交流，1973年首訪巡演以來就是這樣。」

費城管絃樂團今年夏天參加歐洲音樂節巡演期間，也遇到疫情帶來的困擾，15天行程中有11人檢測陽性。在歐洲第一站的英國愛丁堡， 樂團按計畫是演出貝多芬第九交響曲，主辦方要求合唱團戴口罩 ，但被團員拒絕，結果樂團放棄這一曲目，演奏了沒有合唱的貝多芬第五交響曲。

然而這一事件成為國際頭條新聞，部分買票入場的觀眾感到沮喪，英國「每日電訊報」援引一位觀眾的話說：「合唱團怎能戴著口罩唱歌？」