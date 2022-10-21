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費城房屋供應縮減 買屋者少但仍競爭

編譯孫梁／綜合報導
雖然費城的買房人減少，但房屋供應仍緊張，所以買房依舊面臨競爭。（美聯社）
雖然費城的買房人減少，但房屋供應仍緊張，所以買房依舊面臨競爭。（美聯社）

房貸利率升高，以及通膨和衰退隱憂導致經濟不確定性，都給費城地區的房市踩了剎車，造成房屋銷售趨緩，且房價升高。不過雖然買房人減少，房屋供應仍緊張，所以買房依舊面臨競爭。

蒙哥馬利郡(Montgomery)一對30多歲的夫婦2017年買下一棟房子時的房貸利率穩定，後來兩人有了孩子，想賣掉現有的房子再買套大房子，他們仍想繼續住在蘭斯谷(Lansdale)社區，但這裡的房子賣得很快，兩人不想在沒有把握買到新房前，將現有的房子掛牌上市。

幫助兩人買房的經紀人史川姆(Richard Strahm)說，這對夫婦的經歷是費城地區的典型例子，「現在買方和賣方都不敢進入市場，原因之一是擔憂房市不穩。」

Bright MLS公司經濟學家麗莎·史圖特封(Lisa Sturtevant)說，除疫情的特殊時期外，每年此時的房市都會放緩，但今年的趨緩比往年更明顯。她說：「買家和賣家都在觀望中，在等待經濟的走向。人們期待穩定，但過去數月卻沒有出現穩定。」

與去年的房屋銷售迅速增長相比，今年秋天的銷售下降。Bright MLS公司的資料顯示，與去年同期相比，費城都會地區今年9月上市待售的房屋減少近27%，上月成交的房屋數量為2015年9月以來最低。

史圖特封說，處於目前的房市環境中，賣家調整了售價預期，更多賣主在發現自己期待過高和過於樂觀後，降低了求售價。但費城都會區9月的房屋中位銷售價卻是33萬元，比去年同期上漲6.5%，費城地區的房價上漲快於大西洋中部其他州。

費城地區待售房屋的供應處於歷史新低，導致房屋價格居高不下，過去數年的瘋狂房市加劇了房源供應的緊張，如果保持目前的銷售速度並且沒有增加新房源，費城地區的房屋將在六到七個月內售罄。

史川姆說，截至10月12日止，蘭斯谷社區只有八套房子可售，這個數字在有1萬8000居民的社區等於是零。

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