新州房東非正式趕租客 房客應維護自身權益

不少房東為了獲利，非正式的詢問或要求房客讓出所住房子，避開正式驅趕程序。這些房東往往能得逞，部分原因是很多房客不知自己權益。(Getty Images)

新澤西州 媒體NJ.com報導，在租屋及房地產市場熱絡、通貨膨脹嚴峻的形勢下，許多房東 為了能從新買的投資物業獲利，採用一種常見手段，即非正式的詢問或要求房客搬出所住房子，避開正式驅趕程序。有專家稱，這種案例正在增加。

這些房東往往能得逞， 部分原因是很多房客不知自己權益，新州的房東必須持有法院命令，才能驅逐房客。

提倡租客 權益的律師格馬利(Charlie Gormally)表示，在新澤西州，只要租屋契約成立，基本上就是終身住屋保障，就算租約到期，租賃條件依然自動展延，依據新州法律，只有18種情況下，法官才會允許房東逐客，例如破壞房產，或是持續性地欠繳房租等。

儘管新澤西州有嚴格的法規保障租屋客，但是房東仍有許多非正式驅逐招數，例如付錢請房客搬走，但也有房東未提供任何交換條件，直接要求租客搬出；或是故意大漲租金，還有向舊租客「展示」新租客願意繳納的更多租金等。

房東非正式驅逐租客的成功率不低，原因包括房客不清楚自己的權利，提倡租客權益的律師艾米·阿爾伯特(Amy Albert)說，仍有不少人將房東視為「權威人物」；或是因房東突如其來的「問候」而方寸大亂。

還有部分租客則是不願意與房東撕破臉、對簿公堂而選擇默默離開；有租客就說，大家都知道他們有權利堅持繼續居住，但許多人認為搬走仍是上策。

此外，房東通常定期與律師等法律團隊往來，深諳箇中手段，這通常不是被工作、家庭等瑣事忙得團團轉的民眾有辦法企及的。

瑞霞．敏斯（Rachel Mimms）在霍博肯(Hoboken)公寓住了四年後，被新房東要求搬家，接下來的幾個月是個充滿壓力的艱辛過程，敏斯最終決定不再租房而是在澤西市高地自購公寓，使她對居住情況掌握控制權，今年滿30歲的敏斯很慶幸的說：「現在穩定多了」。