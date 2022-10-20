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海平面升高 大西洋城不搬離 而是裝防波牆

編譯孫梁／綜合報導
面對海平面升高，新州大西洋城沒有考慮遷離海邊，而是安裝防波牆、泵站和加固堤。圖為該市居民艾比‧毛爾家的後院，就在一條渠道邊上。(美聯社)
面對海平面升高，新州大西洋城沒有考慮遷離海邊，而是安裝防波牆、泵站和加固堤。圖為該市居民艾比‧毛爾家的後院，就在一條渠道邊上。(美聯社)

氣候變遷導致的海平面升高和洪水氾濫，迫使全球部分城市遷離海邊，但新澤西州大西洋城迄今似乎沒有考慮搬遷。

大西洋城四面環水，以前只能乘船抵達，現有堤壩公路與陸地相連，整座城市仿佛漂浮在島上，只比海平面略高。

大西洋城深受美東地區夏天度假者的喜愛，如果搬遷，全市3萬8500名居民顯然無處可去。城市每年產生的70億元收入使新州南部受惠。前大西洋城規畫與發展局長芭芭拉·伍蕾-迪隆(Barbara Woolley-Dillon)說：「我們的城市繁榮，人口最多元化，要盡力保護全市的完整性。」

但洪水日益頻繁和加深，1910年在鋼鐵碼頭遊樂園安裝的潮汐表顯示，海水100多年來升高一呎半，超過全球海平面升幅的一倍。

市府不準備按州府的建議，將洪水頻發區的房屋買下拆除，而是從2016年到明年投資1億元，通過安裝防波牆、泵站和加固堤，來保護城市免受海平面升高的侵蝕。

新州其他沿海城鎮則是採取不同的應對方式，大西洋城以北100哩的木橋鎮(Woodbridge)，由州府購買並拆除150多棟房屋，通過搬遷來避免洪水可能造成的人員和財產損失。

羅格斯大學氣候學家考普(Robert Kopp)說，根據目前的全球排放量，新州的海平面預計到2070年將升高一到三呎。大西洋城的加固工程能否抵擋未來的海平面升高尚難預料，陸軍工兵團估計，未來幾年內，新州950平方英里的海灘每年將因洪水造成10多億元的損失。

大西洋城是新州沿海最貧窮、人口最稠密和最多元化的地區之一，城市的學校可聽到20多種語言，許多人在全市九座賭場上班。當地官員未來將被迫決定，是繼續留下還是搬離海濱，以免在洪水氾濫時無法生存。羅格斯大學的考普說，現在不需要因為海平面可能升高三到五呎而放棄一個城市，但需要考慮如何重新規畫。

洪水 新州 新澤西州

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