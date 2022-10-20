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德拉瓦州新法 零售商須接受現金支付

編譯孫梁／綜合報導
德拉瓦州長卡尼最近簽署州法，規定零售商必須接受現金支付。(Getty Images)
德拉瓦州長卡尼最近簽署州法，規定零售商必須接受現金支付。(Getty Images)

德拉瓦州長卡尼(John Carney)最近簽署州法，規定零售商必須接受現金支付。

州眾議員庫克(Franklin Cooke)提出的法案中，禁止出售消費品和服務的商家拒絕接受現金支付，包括零售店內的現場銷售，但允許個別情況的例外。禁令不包括水電煤氣費、電話費、郵件和網路銷售，也不包括停車場和車庫的泊車服務。

法案在參眾兩會均一致通過，並得到州內最大的親商組織「德拉瓦州商會」支持，商會主管公共政策與政府關係的經理米希克(Tyler Micik)說：「我們支持該法案，感謝提案人樂於聽取我們的意見。」

法案規定，零售商不可對現金支付的顧客多收費，但對現金銷售可少收費。商店不能要求現金支付的顧客利用自動販售機將現金轉為預付卡，也不能減少現金支付顧客的結帳通道。

法案規定了處罰措施，如有違犯將面臨民事處罰，首次違犯最多罰款1000元，兩次違犯最多罰1500元，三次以上違犯每次最多罰2500元。

德拉瓦州商會表示，包括零售店在內的商家如今都意識到，他們必須接受現金支付，無論是消費者願用現金支付，還是為了幫助沒有銀行帳戶的人，但法案保證了德拉瓦州居民用現金支付的選擇。

沒有銀行帳戶是發展中國家的普遍現象，但在美國也有人沒有銀行帳戶，聯邦存款保險公司2019年的研究顯示，全國逾700萬個家庭沒有銀行帳戶，約占5.4%。但沒有銀行帳戶在部分群體中的比重更高，尤其是低收入、收入不穩定和沒有收入的家庭。非裔和拉美裔家庭最可能沒有銀行帳戶，他們占美國人口的32%，占沒有銀行帳戶群體的64%。

並非所有商界都支持現金支付，德拉瓦州小企業商會會長歐爾德(Bob Older)說，新法可能使部分業主面臨危險，如計程車司機，他們有電子支付，不想帶很多現金，怕被搶劫，現在他們不得不攜帶大量現金。但不知計程車司機是否屬於零售店的範疇，新法沒有對他們豁免。

德拉瓦州 零售商 低收入

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