勞資達協議 費城藝術博物館結束3周罷工

費城藝術博物館員工與資方達成合約協議，結束為期三周的罷工，已重返工作崗位。(Getty Images)

費城 藝術博物館 (Philadelphia Museum of Art)員工與資方達成合約協議，結束為期三周的罷工 ，已重返工作崗位。

費城藝術博物館工會16日晚間宣布，99%工會會員投票贊成他們得來不易的第一份勞資合約。

博物館工作人員9月16日進行為期一天的警告罷工，9月26日發起博物館有史以來第一次全面罷工。博物館員工2020年7月投票決定成立工會，加入「美國各級政府員工聯盟」(American Federation of State, County and Municipal Employees, AFSCME)47區(District Council 47 )397號分會(Local 397)。

博物館共有350名員工，代表其中180人的工會在社群媒體發文稱：「我們為我們的力量、團結和決心感到自豪。」

罷工期間，工會成員在班傑明·富蘭克林公園大道(Benjamin Franklin Parkway)主樓入口處、鄰近佩雷爾曼大樓(Perelman Building)和羅丹博物館(Rodin Museum)設置罷工糾察線，當時館方宣稱將保持開放，由管理人員和非工會成員擔任工作人員，

博物館宣稱新達成的勞資協議強而有力，適用每一個人，並表示館方期待全體員工重新聚在一起。

工會則表示，合約落實他們的所有目標，包括加薪、調高最低工資、依服務年限提供年資加給(longevity pay)以及降低健保成本，此外，合約也納入帶薪育兒假、增加喪假。