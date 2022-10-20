我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐英領事館打人案：痛毆示威港人的暴力豁免？

貝佐斯警告美國經濟前景 最好「嚴陣以待」

勞資達協議 費城藝術博物館結束3周罷工

編譯周芳苑／綜合報導
費城藝術博物館員工與資方達成合約協議，結束為期三周的罷工，已重返工作崗位。(Getty Images)
費城藝術博物館員工與資方達成合約協議，結束為期三周的罷工，已重返工作崗位。(Getty Images)

費城藝術博物館(Philadelphia Museum of Art)員工與資方達成合約協議，結束為期三周的罷工，已重返工作崗位。

費城藝術博物館工會16日晚間宣布，99%工會會員投票贊成他們得來不易的第一份勞資合約。

博物館工作人員9月16日進行為期一天的警告罷工，9月26日發起博物館有史以來第一次全面罷工。博物館員工2020年7月投票決定成立工會，加入「美國各級政府員工聯盟」(American Federation of State, County and Municipal Employees, AFSCME)47區(District Council 47 )397號分會(Local 397)。

博物館共有350名員工，代表其中180人的工會在社群媒體發文稱：「我們為我們的力量、團結和決心感到自豪。」

罷工期間，工會成員在班傑明·富蘭克林公園大道(Benjamin Franklin Parkway)主樓入口處、鄰近佩雷爾曼大樓(Perelman Building)和羅丹博物館(Rodin Museum)設置罷工糾察線，當時館方宣稱將保持開放，由管理人員和非工會成員擔任工作人員，

博物館宣稱新達成的勞資協議強而有力，適用每一個人，並表示館方期待全體員工重新聚在一起。

工會則表示，合約落實他們的所有目標，包括加薪、調高最低工資、依服務年限提供年資加給(longevity pay)以及降低健保成本，此外，合約也納入帶薪育兒假、增加喪假。

博物館 罷工 費城

上一則

建設芝加哥 啟動2年20億投資計畫

下一則

海平面升高 大西洋城不搬離 而是裝防波牆

延伸閱讀

費城青少年畫展 紀錄疫情後生活 華埠社區中心展出

費城青少年畫展 紀錄疫情後生活 華埠社區中心展出
全國設計周 紐約客可免費參觀Cooper Hewitt博物館

全國設計周 紐約客可免費參觀Cooper Hewitt博物館
對非裔囚不人道實驗 費城公開道歉

對非裔囚不人道實驗 費城公開道歉
中共20大前夕 北京多座博物館暫停開放

中共20大前夕 北京多座博物館暫停開放
不滿無帶薪病假 鐵路維修工人又釀罷工

不滿無帶薪病假 鐵路維修工人又釀罷工
費城槍枝氾濫 年逾300人命喪槍口 遠超紐約、洛杉磯

費城槍枝氾濫 年逾300人命喪槍口 遠超紐約、洛杉磯

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
方碧蓮失蹤已經超過三天，家人心急如焚。(家人提供)

下月將臨盆 芝華婦突然失蹤逾3日 家人心急如焚

2022-10-13 10:13
美股17日與 18日相繼大漲，投資專家表示，從10月中旬到年底，股市基本看好。（路透）

專家：若無黑天鵝 股市抄底機會來了

2022-10-19 12:35

超人氣

更多 >
無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心

無限蝦、5元炸雞盒來了 花少少錢吃得開心
不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診

李宇春患的「不死癌症」…在中國誤診率高 平均6年才確診
Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「福建話對答」