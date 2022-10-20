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牛肉漲1倍、雞肉漲3倍…新州物價飆漲 居民減少外食

編譯孫梁／綜合報導
物價高升迫使餐館提高價格，新州一居民出外吃早餐，點了一份法國吐司竟要22元感到震驚。(Getty Images)
物價高升迫使餐館提高價格，新州一居民出外吃早餐，點了一份法國吐司竟要22元感到震驚。(Getty Images)

新澤西州消費者處處都能感受到通膨壓力，尤其是餐館和食品店，食材的價格上漲40%到60%，餐館部分食物的漲幅更高：牛肉、蛋類和奶油果的價格比一年前翻了一倍，雞肉漲了300%。

許多餐館被迫提高價格，部分居民則表示已減少、甚至完全取消在外用餐。為省錢而到超市買食材的人，也同樣遇到漲價。 娜格拉‧貝德(Negla Badr)上周到普林斯頓吃早餐，她點了一份法國吐司竟要22元感到震驚，「為什麼法國吐司要22元？」

威斯費德鎮(Westfield)Vicki's Diner餐館一位顧客說，一瓶蘇打水以前是0.99元一瓶，現在要1.7元。這家餐館的顧客疫情期間在GoFundMe網站發起募捐，將募到的4萬元用於維持餐館繼續營業。但兩年後，餐館因為預算失衡而陷入困境。

餐館業主海倫·蘭托利斯(Helen Rentoulis)說：「我們不想提價，但沒有選擇。部分食材的供貨價格漲了50%到100%，我們整年都沒有漲價，希望大家理解。」蘭托利斯表示，她的供貨價格短期內不會降低，但她和丈夫與顧客的關係特殊，「我們感謝顧客與我們長期在一起，把他們的孩子法當成自己的，就像家人一樣。」

新州餐館與酒店協會會長戴娜·蘭塞羅迪(Dana Lancellotti)說，她知道餐館面臨的困境，「承擔更高的成本而不能獲利更多，或是將漲價轉嫁到消費者身上，導致顧客人數減少。目前的局面已成為新常態，價格不會很快回落。」

克蘭福德鎮(Cranford)婦女伊絲特·馬拉奇(Ester Mallach)今年7月與人開了一家麵包房，很快遇到成本飆升，她說：「我們受到漲價影響，但不會轉嫁到消費者身上，而是通過其他途徑解決。」

他們的途徑包括在店外園地種植蔬菜，除供應餐館外，還到農貿市場銷售。農貿市場的售價也沒有提高，因為許多顧客是只有固定收入的老人，不能讓漲價影響到他們，因此在他們攤位排隊的人很多。馬拉奇表示，她現在也減少在外面吃飯。

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