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加油站口角變槍戰 射了20多發子彈 匹茲堡3死1傷

編譯周芳苑／綜合報導
匹茲堡15日晚間在繁忙街區發生槍擊事件，兩名在等巴士的無辜婦女和一名男子喪生，還有另一人受傷。(WTAE電視台截圖)
匹茲堡15日晚間在繁忙街區發生槍擊事件，兩名在等巴士的無辜婦女和一名男子喪生，還有另一人受傷。(WTAE電視台截圖)

當局表示，匹茲堡15日晚間在繁忙街區發生槍擊事件，兩名婦女和一名男子喪生，第四人受傷。

匹茲堡公共安全部門官員說，槍聲事件15日晚間10點左右發生在一個繁忙的北區(North Side)十字路口附近。

公共安全發言人克魯茲(Cara Cruz)指出，事件發生後，一名婦女當場死亡。 第二名婦女和一名男子被送往阿勒格尼綜合醫院(Allegheny General Hospital)不治死亡；另一名男子則因腿部中彈被送往醫院，情況穩定。

阿勒格尼郡(Allegheny County)法醫辦公室在事發隔天確認，兩名遇難婦女分別是33歲的賈奎琳·梅哈利克(Jacquelyn Mehalic )和59歲的貝蒂．艾韋里特(Betty Averytt)。

警方表示，兩名遇難婦女是無端被波及的路人，她們當時在等巴士。據悉該案原因可能與加油站爭吵引發槍戰有關，共開了20多發子彈，警方懷疑有兩名槍手涉案，而被發現躺在對面公園、送醫不治死亡的男子可能就是其中一人，警方正在調查另一名腿部中彈、自行求醫的傷者是否為另一開槍者。當局找到了可能與該案有關的一輛車，並與案發當時，據信坐在車裡的一個人談話，但警方未提供更多細節。

匹茲堡郵報(Pittsburgh Post-Gazette)報導稱，槍擊事件發生地點是阿勒格尼公地(Allegheny Commons)的南部邊緣，該地區有一家雜貨店、加油站、旅館Allegheny Elks Lodge和一個公園。

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