新州華倫郡爆禽流感 群鴨染疫 農場消毒

新澤西州農業廳證實，華倫郡有六隻鴨子染上禽流感，周邊發現的鳥類屍體也感染；這是新州第二宗州內畜養禽鳥的禽流感病例。（Getty Images）

禽流感 病毒近期肆虐國內部分地區，雖然此病毒對人類沒有威脅性，但是對鳥類卻是致命。新澤西州 農業廳13日證實，華倫郡(Warren County)有六隻鴨子染上禽流感，周邊發現的鳥類屍體也感染；這是新州第二宗州內畜養禽鳥的禽流感病例。

新澤西州媒體Lehighvalleylive.com報導，當前這波禽流感疫情 已造成數間動物園暫時關閉，在新州亦有鳥類大規模死亡案例，例如今年5月出現第一宗州內病例，孟莫斯郡(Monmouth County)報告60隻鳥類染疫。

到今年8月，薩塞克斯支線步道(Sussex Branch Trail)因超過100隻遷徙的禿鷹倒斃在道上而暫時封閉。華倫郡爆發最新疫情的場地將被隔離清潔消毒，聯邦農業部及州政府農業廳均沒有透露是哪裡的鴨子染疫；只對外提醒家禽飼主，應盡可能減少讓家禽與野鳥及外人接觸的機會。

鳥類感染禽流感病毒的症狀，包括呼吸系統出問題，只能用嘴呼吸，眼睛周圍紅腫，嗜睡及死亡等；農業機構表示，若發現可能的疫情，應通報主管機關。

禽流感之所以必須盡可能防範，除禽鳥大規模喪生，可能影響肉品供給及養殖主的經濟衝擊外，更重要的是，如果病毒大規模傳播，出現能傳染人類的變種病毒的機率就會上升。

華倫郡緊鄰賓州東部，與之相鄰的賓州諾安普頓郡(Northampton County)8月發生90隻家禽染疫的事件；到本月5日，以北的門諾郡(Monroe County)又有40隻禽鳥染疫。這一連串疫情，讓這一帶的家禽飼養業者各個高度戒備。

但是在賓州，疫情最嚴重的並非東部，而是西部的柏克斯郡(Berks County)、蘭卡斯特郡(Lancaster County)等地，這些地方染疫的禽鳥多達200萬隻以上。