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連環殺手坐牢160年 再被控殺害15歲少女

編譯郭宣含／綜合報導
新州男子惠勒─韋弗（左）已因殺害三名婦女與性侵另一人而被判刑160年，他今年初又被控謀殺第四名年僅15歲的少女。（CBS電視台截圖）
新州男子惠勒─韋弗（左）已因殺害三名婦女與性侵另一人而被判刑160年，他今年初又被控謀殺第四名年僅15歲的少女。（CBS電視台截圖）

新澤西州埃塞克斯郡(Essex County)檢察官辦公室13日宣布，新州男子惠勒─韋弗(Khalil Wheeler-Weaver)已因殺害三名婦女與性侵另一人而被判刑160年，今年初又被控謀殺第四名年僅15歲的少女，如今將面臨更多控罪。

根據埃塞克斯郡檢察官辦公室聲明，惠勒─韋弗3月被控謀殺紐瓦克(Newark)少女瑪娃．杜姆比亞(Mawa Doumbia)，大陪審團本周新增多項控罪，包括企圖性侵未成年人、危害兒童福祉和褻瀆屍體。

該辦公室指出，杜姆比亞的屍體於2019年4月9日在橙市(Orange)大街舊屋二樓被發現，解剖發現，杜姆比亞遭人勒斃。在杜姆比亞屍體經確認後，警方表示她的死亡與惠勒─韋弗有關。

新澤西州媒體NJ.com報導，警方表示，惠勒─韋弗曾於2016年10月7日從網路跟杜姆比亞取得聯絡，並叫對方來找他進行性行為。

根據調查人員在起訴書中寫下的內容，惠勒─韋弗當時住在橙市，他在2016年10月7日晚上10時40分左右，使用社群媒體應用程式「Tagged」聯繫杜姆比亞，並提議給她70元性愛費。兩人最後通聯是隔天凌晨12時23分，也是兩人安排見面的時間。

杜姆比亞的父親和姊妹最後一次見到她，是她當晚出門的時候。

埃塞克斯郡法官21日將傳訊惠勒─韋弗，審理其新指控。

惠勒─韋弗2021年10月被判謀殺20歲的莎拉．巴特勒(Sarah Butler)、19歲的蘿比．偉斯特(Robin West)和33歲女子喬安．布朗(Joanne Brown)，三人屍體於2016年8月至11月陸續被發現，分別遭丟棄在橙市和埃塞克斯郡公園的廢棄房屋內。

惠勒─韋弗也因性侵另一名女性而被控罪，該名女性成功逃脫並出庭作證。

艾塞克斯郡代理檢察官史帝芬斯(Theodore N. Stephens II)去年表示，警方仍在調查惠勒─韋弗是否有加害其他人。

新澤西州 性侵 檢察官

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