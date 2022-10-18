費城青少年畫展 紀錄疫情後生活 華埠社區中心展出

壁畫設計師蔡陳林和費城華埠發展會執行主任陳國賢，為參加壁畫項目的13名學生頒發助手證書。(蔡陳林提供)

費城華埠 鼎華中心大廈的華埠社區中心，近日舉辦一場特別的畫展，展出徵集自大費城地區多個華裔 社區的青少年創意作品，主題是「Remember When…(曾幾何時)」。

新冠疫情已近三年，大眾從一開始的驚慌失措到現在的坦然面對。 這三年對正處於人生經驗成長時期的青少年們留下不可磨滅的「記憶」，或迷惘，或無奈，或習以為常。他們用藝術的眼光紀錄這些瞬間，傳遞出來的是對個人或集體經驗的反思。

費城華埠社區中心並揭幕一幅專門為其設計的室內壁畫「友誼之橋」。 該壁畫和展覽項目均由費城華埠發展會主辦，邀請費城藝術家蔡陳林策畫和設計。蔡陳林帶領13名華裔青少年當助手，在暑假歷時三個月繪製這幅大壁畫。以傳統中華文化和費城的城市文化為靈感，白色仙鶴和黑色醒獅幻化自太極的兩部分，並由千紙鶴、旭日、祥雲串聯成西方的無限符號。寓意費城華埠的復興如「鴻運當頭」，東西方文化傳統在此交融。華埠牌樓的飛簷放置在費城天際線之前，寓意費城華埠是包容開放的窗口，歡迎來自各地的朋友。

費城華埠社區中心壁畫作品「友誼之橋」。(蔡陳林提供)

華裔壁畫藝術家和教育工作者蔡陳林的壁畫項目，遍布費城多個亞裔社區。他表示，亞裔尤其是華裔文化通過藝術的形式向公眾推廣， 強調創作「在地性」，公共藝術應體現社區的人文和歷史。也通過藝術教育培養有相關素養的亞裔青少年，寄期他們能用所學表達對自身社群文化傳統的關切和傳承。

展覽即日起持續到12月初，壁畫將永久性陳列，地址是費城萬安街1001號，鼎華中心二樓。