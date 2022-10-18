新州男扮女「殺豬盤」 3年詐騙逾210萬

新州35歲男子奧孔海進行多起網路詐騙，過去三年獲得逾210萬元，面臨聯邦洗錢指控。（Getty Images）

新澤西州 檢察官表示，愛迪生鎮(Edison)35歲男子奧孔海(Kenny Osas Okuonghae)進行多起網路詐騙 ，過去三年獲得逾210萬元，面臨聯邦洗錢指控。

新州媒體NJ.com報導，新澤西州聯邦檢察官塞林格(Philip R. Sellinger)表示，奧孔海開設的多個銀行帳戶，與愛情、房地產和交易詐騙有關，他因此被控一項洗錢共謀罪。

聯邦調查局(FBI )在起訴文件中指出，奧孔海在七家銀行開設至少14個銀行帳戶，帳戶名為其名字，或是其公司名稱「肯尼全球企業有限責任公司」(Kenny Global Enterprises LLC)。

根據刑事訴訟書，網路詐騙獲得的錢被轉移到這些帳戶洗錢，而且奧孔海與不知名的其他人共謀。

新州當局指出，在一項名為「殺豬盤」的騙局中，一名受害人從社群媒體網站認識一名自稱「艾姬．岡薩雷斯」(Aggie Gonzales)的女人。

聯邦檢調指出，「殺豬盤」是一種愛情詐騙手法，騙徒會先「養肥」受害人讓其少量獲利，最終下手「宰殺」，透過加密貨幣拿走受害人所有的錢財。

根據起訴書，岡薩雷斯要求該名受害人協購醫療設備、向對方要錢，之後又稱因意外受傷而要求受害人支付其醫療帳單。

詐騙犯向受害人承諾，透過加密貨幣機構Alphacoin Lab每月回饋10%的投資額，但最後反而是讓受害人多次寄出數千元給奧孔海。

FBI認為奧孔海涉及其他詐騙案，包括一起網路房地產租賃詐騙和另一起愛情詐騙，奧孔海在後者案件中，要求受害人寄出數千元來負擔網友醫療帳單。

在租賃詐騙案中，一名受害人電匯4100元給肯尼全球企業有限責任公司來出租房屋，但兩天後，該受害人去敲門時，卻被居住在內的房客告知他們沒要搬家。

塞林格表示，FBI、美國郵政督察局(U.S. Postal Inspection Service)和聯邦海關與邊境保護局(CBP)參與此案調查。若奧孔海洗錢共謀罪成立，他將面臨20年刑期和50萬元罰款。