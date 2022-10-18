用禁藥？海豹突擊隊士兵受訓後死亡 3軍官被申飭

今年2月海豹突擊隊受訓學員莫倫，在完成「地獄周」測驗後因急性肺炎死亡，海軍特戰司令部申飭三名與此事有關的軍官。(WTAE電視台截圖)

今年2月海豹突擊隊受訓學員莫倫(Kyle Mullen)，在完成「地獄周」(Hell Week)測驗後短短數小時就因急性肺炎死亡，海軍特戰司令部(Naval Special Warfare Command)調查後發布聲明，申飭三名與此事有關的軍官，但並未開除任何人；莫倫的死促使海豹部隊展開一連串改革，加強監控水兵在地獄周的身心狀況及擴大藥檢。

三名收到「非懲處性」申飭信的三名軍官分別為海軍特戰中心的德許勒上校(Brian Drechsler)、海軍特戰基本訓練司令部的吉爾瑞上校(Brad Geary)和一名不具名的醫官；其中德許勒上校與該不具名醫官留任原職，吉爾瑞上校則調任幕僚單位，不過此人事異動係在莫倫死亡前發布，與莫倫之死無關。

莫倫是新澤西州 馬納雷班鎮24歲的居民，特戰司令部的新報告稱莫倫死於「執行任務，而非自己行為不當」。屍檢結果表明，測驗結束後不久莫倫心室擴大，是莫倫死亡原因之一，且並未在莫倫體內發現他服用過能提升測驗表現藥物的跡象，但審查這份報告的人員卻指出，在莫倫留下的物件中發現睪固酮(testosterone)、西地那非(sildenafil)等常用於提升測驗表現藥物成分的物質，這些物質有可能造成心室擴大，進而導致死亡。

檢驗報告並未做血液或尿液檢查，這兩種檢查可以發現是否使用禁藥。

莫倫使用禁藥提升測驗表現的可能性，迫使海軍面對普遍認為是「長期沉痾」的禁藥問題；莫倫死亡後海軍展開大規模藥檢，截至9月22日共有37人因不當使用藥物被退訓；莫倫究竟是否使用藥物已成為海軍教育 訓練司令部(NETC)接下來調查的重點，NETC將深入審查海豹部隊的訓練課程及指揮官適當監督。此外，海軍也將著手整頓受訓人員為求通過測驗不願尋求醫療的風氣。

特戰部司令大衛斯少將(Keith Davids)向莫倫的親友致哀，承諾找到改進訓練並避免悲劇再度重演的方法，「莫倫不會白死」。