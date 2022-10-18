我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

用禁藥？海豹突擊隊士兵受訓後死亡 3軍官被申飭

編譯柯立偉／綜合報導
今年2月海豹突擊隊受訓學員莫倫，在完成「地獄周」測驗後因急性肺炎死亡，海軍特戰司令部申飭三名與此事有關的軍官。(WTAE電視台截圖)
今年2月海豹突擊隊受訓學員莫倫，在完成「地獄周」測驗後因急性肺炎死亡，海軍特戰司令部申飭三名與此事有關的軍官。(WTAE電視台截圖)

今年2月海豹突擊隊受訓學員莫倫(Kyle Mullen)，在完成「地獄周」(Hell Week)測驗後短短數小時就因急性肺炎死亡，海軍特戰司令部(Naval Special Warfare Command)調查後發布聲明，申飭三名與此事有關的軍官，但並未開除任何人；莫倫的死促使海豹部隊展開一連串改革，加強監控水兵在地獄周的身心狀況及擴大藥檢。

三名收到「非懲處性」申飭信的三名軍官分別為海軍特戰中心的德許勒上校(Brian Drechsler)、海軍特戰基本訓練司令部的吉爾瑞上校(Brad Geary)和一名不具名的醫官；其中德許勒上校與該不具名醫官留任原職，吉爾瑞上校則調任幕僚單位，不過此人事異動係在莫倫死亡前發布，與莫倫之死無關。

莫倫是新澤西州馬納雷班鎮24歲的居民，特戰司令部的新報告稱莫倫死於「執行任務，而非自己行為不當」。屍檢結果表明，測驗結束後不久莫倫心室擴大，是莫倫死亡原因之一，且並未在莫倫體內發現他服用過能提升測驗表現藥物的跡象，但審查這份報告的人員卻指出，在莫倫留下的物件中發現睪固酮(testosterone)、西地那非(sildenafil)等常用於提升測驗表現藥物成分的物質，這些物質有可能造成心室擴大，進而導致死亡。

檢驗報告並未做血液或尿液檢查，這兩種檢查可以發現是否使用禁藥。

莫倫使用禁藥提升測驗表現的可能性，迫使海軍面對普遍認為是「長期沉痾」的禁藥問題；莫倫死亡後海軍展開大規模藥檢，截至9月22日共有37人因不當使用藥物被退訓；莫倫究竟是否使用藥物已成為海軍教育訓練司令部(NETC)接下來調查的重點，NETC將深入審查海豹部隊的訓練課程及指揮官適當監督。此外，海軍也將著手整頓受訓人員為求通過測驗不願尋求醫療的風氣。

特戰部司令大衛斯少將(Keith Davids)向莫倫的親友致哀，承諾找到改進訓練並避免悲劇再度重演的方法，「莫倫不會白死」。

新澤西州 教育

上一則

德州辣醬非當地生產 廠商挨告被求償

下一則

新州16歲少年無照上路車禍1死 借車婦女挨告

延伸閱讀

俄軍事訓練場恐攻釀11死 疑宗教爭執引發

俄軍事訓練場恐攻釀11死 疑宗教爭執引發
解放軍4艦擾台成常態 台修建軍對策突破類封鎖作戰

解放軍4艦擾台成常態 台修建軍對策突破類封鎖作戰
降落甲板、飛入機庫…無人機「窺」美艦 5年至少151次

降落甲板、飛入機庫…無人機「窺」美艦 5年至少151次
無人機「窺視」美艦 5年至少151次 甚至直接降落甲板

無人機「窺視」美艦 5年至少151次 甚至直接降落甲板
馬斯克特區說 邱國正：國軍不買特斯拉

馬斯克特區說 邱國正：國軍不買特斯拉
最新最先進 美海軍最強航母「福特號」出航加入盟國部署

最新最先進 美海軍最強航母「福特號」出航加入盟國部署

熱門新聞

喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
方碧蓮失蹤已經超過三天，家人心急如焚。(家人提供)

下月將臨盆 芝華婦突然失蹤逾3日 家人心急如焚

2022-10-13 10:13

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠