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新州16歲少年無照上路車禍1死 借車婦女挨告

記者張聲肇／綜合報導
新州婦女悌莎‧嘉鞏借車給無駕照的16歲少年駕駛，車速太快撞到樹，同車15歲少年死亡，嘉鞏遭檢方起訴。圖為發生事故的地點鹿圈公園。（6abc電視台截圖）
新州婦女悌莎‧嘉鞏借車給無駕照的16歲少年駕駛，車速太快撞到樹，同車15歲少年死亡，嘉鞏遭檢方起訴。圖為發生事故的地點鹿圈公園。（6abc電視台截圖）

新澤西婦女悌莎‧嘉鞏(Tisha M. Gargon)借車給無駕照的16歲少年駕駛，車速太快撞到樹，同車15歲少年死亡，車主遭檢方起訴。

起訴書指出，51歲的嘉鞏5月3日把車子借給闖禍少年。根據州警調查，少年開車經過匹滋葛若夫鎮(Pittsgrove Township)一個路口，有停車標誌未停下來，穿越巴克路(Buck Road)後飛離馬路，撞上鹿圈公園(Deer Pen Park)裡面的樹。警方翌日早上6點15分接獲報案，趕到現場。

開車少年重傷，同車的沙力克高中(Schalick High School)學生丹朱(Evan D'Anjou)當場死亡。

嘉鞏向警方坦承借車給肇事少年，檢方以二級和三級「危害兒童」的罪名，起訴嘉鞏；開車少年也被起訴，罪名是「加重殺人罪」和「操作車輛致死」罪。因為他還未成年，姓名不能公布。

16歲以上可以學習開車，但須取得「學習駕照」，在成人伴隨下可以開車，闖禍少年是否持有學習駕照，檢察官在起訴書中未說明，只說他「不符取得駕照的資格。」

法庭文件也未說明嘉鞏和少年是否是親屬，不過根據起訴狀的描述，她對少年有「照顧」的法律責任。

本案目前由少年法院審理，檢方不願透露是否會要求轉到成人法院審判。嘉鞏預定10月31日過堂。

駕照 新澤西 檢察官

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