澤西市長盟友 柏托利逃稅認罪

曾為澤西市長佛洛普(圖)長期盟友的柏托利，承認逃稅等罪名，將面臨最高18個月監禁和110多萬元的國稅局罰款。(Getty Images)

被控多項逃稅罪名的新澤西州 馬塔萬鎮(Matawan)居民柏托利(Tom Bertoli)，5日和檢方達成認罪協議，將面臨最高18個月監禁和110多萬元的國稅局 罰款，刑期將在明年2月7日宣判。

65歲的柏托利曾是澤西市長佛洛普(Steve Fulop)的盟友，他2020年被控逃稅、干預國稅局執法，和2009年至2016年期間未申報所得稅。

柏托利儘管沒有擔任過公職，但在佛洛普2005年當選市議員和2013年當選市長的過程中發揮了關鍵作用。

作為認罪協議的交換條件，柏托利對一項干預國稅執法的指控認罪，更嚴重的罪名被撤銷。

柏托利2009年至2016年收入數十萬元，但截至2017年4月18日的報稅日，他除了2014年9月繳付一次5000元稅款外，既沒有申報聯邦稅也沒有繳付欠稅。

柏托利通過將支票 直接換取現金的方式，向國稅局隱瞞收入和資產，他向國稅局提供不實說明，利用公司帳戶報銷個人支出。

柏托利同意支付117萬2494元的欠稅，確實刑期將在明年2月7日宣判。

佛洛普從默默無聞崛起為新州第二大城市的市長，甚至被認為是下任州長的主要競爭者，一路都有柏托利的關鍵力挺，他先是幫助佛洛普於2005年進入市議會，後又協助他挑戰前任市長希利(Jerramiah Healy)成功入主市府。