我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

澤西市長盟友 柏托利逃稅認罪

編譯孫梁／綜合報導
曾為澤西市長佛洛普(圖)長期盟友的柏托利，承認逃稅等罪名，將面臨最高18個月監禁和110多萬元的國稅局罰款。(Getty Images)
曾為澤西市長佛洛普(圖)長期盟友的柏托利，承認逃稅等罪名，將面臨最高18個月監禁和110多萬元的國稅局罰款。(Getty Images)

被控多項逃稅罪名的新澤西州馬塔萬鎮(Matawan)居民柏托利(Tom Bertoli)，5日和檢方達成認罪協議，將面臨最高18個月監禁和110多萬元的國稅局罰款，刑期將在明年2月7日宣判。

65歲的柏托利曾是澤西市長佛洛普(Steve Fulop)的盟友，他2020年被控逃稅、干預國稅局執法，和2009年至2016年期間未申報所得稅。

柏托利儘管沒有擔任過公職，但在佛洛普2005年當選市議員和2013年當選市長的過程中發揮了關鍵作用。

作為認罪協議的交換條件，柏托利對一項干預國稅執法的指控認罪，更嚴重的罪名被撤銷。

柏托利2009年至2016年收入數十萬元，但截至2017年4月18日的報稅日，他除了2014年9月繳付一次5000元稅款外，既沒有申報聯邦稅也沒有繳付欠稅。

柏托利通過將支票直接換取現金的方式，向國稅局隱瞞收入和資產，他向國稅局提供不實說明，利用公司帳戶報銷個人支出。

柏托利同意支付117萬2494元的欠稅，確實刑期將在明年2月7日宣判。

佛洛普從默默無聞崛起為新州第二大城市的市長，甚至被認為是下任州長的主要競爭者，一路都有柏托利的關鍵力挺，他先是幫助佛洛普於2005年進入市議會，後又協助他挑戰前任市長希利(Jerramiah Healy)成功入主市府。

國稅局 新澤西州 支票

上一則

美南銀行精英培育獎學金 開放申請

下一則

華府選票投遞箱啟用 選民可表決服務業小費薪資倡議

延伸閱讀

洛杉磯前市議員惠薩勒索中資 其兄認罪

洛杉磯前市議員惠薩勒索中資 其兄認罪
國稅局報告指出短信詐騙激增告誡納稅人保持警惕

國稅局報告指出短信詐騙激增告誡納稅人保持警惕
國會山莊共謀暴亂 極右組織「驕傲男孩」高貴大鬍子認罪

國會山莊共謀暴亂 極右組織「驕傲男孩」高貴大鬍子認罪
幼子獨留車內一小時 華裔夫婦認罪

幼子獨留車內一小時 華裔夫婦認罪
拳打腳踢亞裔婦逾百下 非裔男終認罪 恐囚17年半

拳打腳踢亞裔婦逾百下 非裔男終認罪 恐囚17年半
出賣核潛艇機密 工程師夫婦認罪

出賣核潛艇機密 工程師夫婦認罪

熱門新聞

喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起