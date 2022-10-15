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房市降溫 新州仍供不應求 待售屋比去年同期減6.7%

編譯孫梁／綜合報導
儘管房地產市場出現降溫趨勢，但新澤西州的房屋市場仍然需求大而存量少，導致買房人沒有更多選擇。(美聯社)
儘管房地產市場出現降溫趨勢，但新澤西州的房屋市場仍然需求大而存量少，導致買房人沒有更多選擇。(美聯社)

儘管房地產市場呈現降溫趨勢，但新澤西州的房屋市場仍然供不應求，導致購屋民眾沒有太多選擇，想要找到滿意的房子並非易事。

新州房市8月的待售房屋庫存量僅能供應2.7個月的銷售，比去年同期減少6.7%。全州上市後未售出的房屋數量，從2020年1月的近3萬套降至今年8月的1萬7861套。

這些尚未賣出的房屋中，大部分是價位在100萬到250萬元之間，以及250萬元以上的房子，這兩組價位中待售房屋數量各自增加17%。在60萬到100萬元價位的房屋中，庫存量多出10%。

40萬元價位的房屋銷售情況最佳，待售數量減少了22%，40萬至59萬9000元價位的待售房屋則減少6%。

新州房地產經紀人協會會長懷特(Robert White)說：「秋天向來是庫存釋出和房屋銷售的旺季，但今年卻看不到這種情形。」他認為，部分原因是房貸利率逼近7%，「即使是已準備好要買房的人，包括換屋民眾，看到每月房貸增加的負擔都可能使他們放緩買房腳步。」

新州各鎮的每月房屋供應係數從最低的0.8到最高的11.8不等，房地產專家表示，每月房屋供應係數反映出房市的平衡與否和房屋銷售的強弱，計算方式是用上市的房屋數量除以每月銷售的速度。

如果一個鎮有100套房屋上市，而每個月賣出10套，100套就要10個月全部售罄，也就意味著房市疲軟，會導致賣方失去議價權，房價可能下跌。

如果另一個鎮有25套房屋上市，並且在一個月內全部售完，意味著這個鎮只有一個月的房屋供應量，表明房屋需求強勁，每個賣家都能遇到買主，房屋的上市時間更短，更可能按定價售出，今後的房價更可能上漲。

新州有21個鎮的房屋供應量不到一個月，包括艾塞克斯郡(Essex)的五個鎮；伯根(Bergen)、柏靈頓(Burlington)和莫里斯(Morris)郡各四個鎮；格洛斯特郡(Gloucester)兩個鎮，以及百賽克(Passaic)和聯合郡(Union)各一個鎮。

房地產專家指出，艾塞克斯郡和伯根郡許多鎮的房屋之所以供應量稀少，是因為這裡距離紐約市的通勤方便。一位房地產經紀人說：「新州人抱怨地價稅高，但紐約人來這裡卻感到物有所值，負擔得起。」

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