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合法移民因「1原因」租屋被拒 賓州物業公司遭控歧視 45萬和解

編譯孫梁／綜合報導
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

賓州巴克斯郡(Bucks)一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月以45萬元達成和解協議，上月經聯邦住房與城市發展部批准；物業管理公司將在三個州管理的10座公寓樓群，同步實行禁止住房歧視的政策。

巴克斯郡華明斯特鎮(Warminster Township)的艾斯朋林(Aspen Grove)公寓物業公司提供從一臥月租1100元到三臥月租1450元的出租公寓，投訴說，這對夫妻申請被拒的理由是剛從哥倫比亞來美的妻子雖是合法居民但尚未有社會安全號碼，而物業規定必須有社安號才能申請，即使丈夫的信用分高和家庭收入符合條件亦不予考慮。

「賓州住房平等中心」對公寓物業公司調查後認為，物業管理確實存在歧視行為，違反了聯邦公平住房法，於2020年向聯邦住房部投訴。

中心執行主任芮秀·溫華斯(Rachel Wentworth)表示，許多公寓樓群的業主不了解違反公平住房法的嚴重性，可能招致嚴重經濟後果，一些業主有明顯的歧視，對不同的申請房客採行不同的標準。

艾斯朋林物業公司要求申請人需有社安號，是將很可能沒有社安號的移民擋在外面，而公平住房法則禁止國籍歧視。物業公司還拒絕有任何犯罪紀錄的申請人，而聯邦住房部認為，廣泛拒絕有犯罪紀錄的同樣違反了公平住房法。另外，物業公司還限制公寓內的居住人數，住房平等中心也認為是歧視人口多的家庭，而公平住房法禁止任何基於種族和家庭狀況的歧視。

溫華斯說：「公平住房法的三項歧視禁令，艾斯朋林物業公司都違反了。」

根據和解協議，公寓樓的業主和物業管理方不承認他們有歧視行為，但同意賠償以解決爭議。作為和解協議的一部分，艾斯朋林物業將改變公司在賓州、新州和佛羅里達州公寓樓群的房客申請政策，並同意支付總額45萬元補償損失、法律費、調查費和公平住房教育費。

歧視 賓州 佛羅里達州

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