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新州翁車禍警誤認酒駕 他死在拘留室…家屬控過失致死

編譯柯立偉／綜合報導
兩年前新澤西州紐瓦克市兩名員警發現，一名73歲的老人坐在撞壞的車上，警方懷疑其酒駕，帶回警局拘留不到兩個小時即死亡。現在死者家屬對警方提起過失致死的訴訟。(Getty Images)
兩年前新澤西州紐瓦克市兩名員警發現，一名73歲的老人坐在撞壞的車上，警方懷疑其酒駕，帶回警局拘留不到兩個小時即死亡。現在死者家屬對警方提起過失致死的訴訟。(Getty Images)

2020年6月，新澤西州紐瓦克市(Newark)兩名員警發現時年73歲的雷斯特雷波(Juan Restrepo)，坐在一輛引擎蓋破裂、安全氣囊彈出的汽車前座，由於他衣冠不整且溝通有困難，警方懷疑其酒駕。把他帶回警局拘留，不到兩個小時即死亡；死者家屬現在對警方提起過失致死的訴訟。

根據警方隨身錄影器畫面顯示，涉事員警奧西(Lorenzo Orsi)與培宣(Lucfred Petion)當下目測雷斯特雷波步履蹣跚、說話也不流利，因此請示主管非格羅亞(Jose Figueroa)後，聯繫新州交警部門進行酒測，但因為雷斯特雷波當時身體非常虛弱，不停痛苦尖叫，且無法直立行走，警方最後把他抬回警局。

然而當警方把雷斯特雷波帶回警局後，他無法完成酒測，便將他關進拘留室；不到兩個小時，雷斯特雷波就死在拘留室中，且他死後對遺體進行檢測，並未發現體內有酒精，家屬因此對涉事員警、紐瓦克警局、新州交警隊提出訴訟，指控警方過失致死、未提供緊急醫療救護及非法逮捕。

家屬委任律師利維斯(Stewart Leviss)說：「雷斯特雷波的健康狀況在短時間內迅速惡化，即便是外行人都看得出他當時急需醫療，但警察對他的情況漠不關心，將他拘留了兩個小時，導致他無法獲得本可救命的治療。」

雷斯特雷波生前在教會工作20年，其牧師拉許(Charles T. Rush)表示，延宕兩年後，這個案子總算獲得關注，「從一開始這個情況就不對勁，搞不好很多類似的情形都沒有被發現。」

紐瓦克市府發言人及新州交警隊對此事不予置評；不過，根據法庭紀錄，紐瓦克市府已以「原告律師未妥善通知市府」為由，請求法院駁回訴訟。

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