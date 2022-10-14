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普林斯頓挺環保 脫鉤90家石化燃料企業

編譯孫梁／綜合報導
普林斯頓大學公布將斷絕關係的企業名單，都是化石燃料行業的燃煤與焦炭大戶。圖為普林斯頓校園。(Getty Images)
普林斯頓大學公布將斷絕關係的企業名單，都是化石燃料行業的燃煤與焦炭大戶。圖為普林斯頓校園。(Getty Images)

普林斯頓(Princeton)大學宣布與90家石化燃料業者脫離財務關係，支持脫鉤的校園組織「撤資普林斯頓」（Divest Princeton）讚揚校方的舉措，並敦促其他常春藤大學也在資金和利益上與石化燃料企業斷絕關係。

普林斯頓公布的脫鉤企業名單，都是石化燃料業的燃煤與排碳大戶，學校將全面或部分終止或拒絕與他們的合作關係。

普林斯頓坐擁全球最大的捐獻基金之一，去年達377億元，甚至超過許多小國的經濟規模。

普林斯頓所在的新澤西州也在考慮與部分石化燃料企業脫離關係，州議會準備提出法案，將929億元的州府員工退休基金撤出石化燃料企業，燃煤、石油和天然氣是美國電力的主要來源。

氣候變遷組織長期呼籲政府和學術機構與石化燃料企業脫鉤，包括停止持有這些企業的股票和撤資，將資金投入到再生能源和對環境影響較小的其他替代能源產業。

普林斯頓表示，在學校準備脫鉤的90家石化燃料業者中，校方仍與八家維持關係，包括艾克森-美孚、道達爾能源(TotalEnergies SE)和加拿大合成原油公司(Syncrude Canada Ltd)。艾克森-美孚公司最近與普林斯頓的安靈格(Andlinger)能源與環境中心進行合作研究，道達爾能源公司和加拿大合成原油公司2021年為學校的研究計畫提供資助，三家公司都在學校的脫鉤企業名單中。

普林斯頓大學2019年通過永續行動計畫，要在建校300年的2046年實現零碳排。學校表示將設立支持能源研究的新基金，以部分抵銷脫鉤後的研究資金流失。

加拿大 新澤西州 石油

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