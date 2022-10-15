華人醫療服務部 10月份活動精彩連連

上圖左為Dr. Kohli；上圖右為Dr. Le；下圖左為Dr. Lin；聽講座請掃碼

活動一：10月19日乳癌健康月免費網路健康講座

講座內容：乳癌的預防、治療以及手術 ；各種癌症 的預防和治療；癌症方面的新技術和療法等。由乳癌手術醫生Dr. Manpreet Kohli和癌症專科及血液專科醫生Dr. Patrick Lee主講。林偉如醫生中文翻譯。

Dr. Manpreet K. Kohli是美門醫院的乳癌手術專家，獲得美國外科委員會的認證，她是美國外科醫師學會的會員，還是腫瘤外科學會，美國乳腺外科醫師協會，美國女性外科醫生協會和美國臨床腫瘤學會的會員。Dr. Kohli的醫療專長方面為隱性疤痕乳房手術，乳頭保留乳房切除術，乳房腫瘤手術，腫瘤成形術，乳腺保護治療，預防性乳房切除術，遺傳性乳腺癌和卵巢癌綜合管理，以及高風險患者的良性乳腺疾病管理，乳腺癌監測，以及多學科的綜合性乳腺癌治療方法。

Dr. Patrick Lee是內科、血液學和內科腫瘤學委員會認證的醫學博士，隸屬於美門醫院和美門南部分院，以及海洋郡社區醫院，並是RWJBarnabas Health medical group的醫生成員。Dr . Lee 的臨床興趣包括血液和癌症疾病、特別關注黑色素瘤、骨髓瘤、淋巴瘤和肺癌、結腸直腸癌、胰腺癌和肝癌。

日期：10月19日，星期三，7:00 pm;Zoom Meeting ID：976 9749 5593 Access Code: 588290或直接打電話收聽：1-646-558-8656 密碼：976 9749 5593#

活動二：免費乳房篩檢 及教育活動

美門醫院和美門醫院南部分院、賈桂琳乳房中心以及海洋郡社區醫院、女性影像中心共同舉辦。無保險女性乳房X光照片將由新澤西州癌症教育和早期檢測計畫支付。以上篩檢必須事先註冊並符合資格。

日期：10月19日，下午1-5:30 PM

地點：美門醫院南部分院乳房中心

600 River Avenue, Lakewood, NJ 08701

日期：10月25日，下午4-6 PM

地點：美門醫院賈桂琳乳房中心

300 Second Avenue, Long Branch, NJ

活動三：免費乳房篩檢及子宮頸抹片篩檢

羅伯屋強生新布朗士維克醫院社區健康推廣計畫,羅格斯醫學院等多家團體聯合舉辦。

日期：10月15日(星期六)，8 AM – 1 PM

地點：Robert Wood Johnson University Hospital New Brunswick

符合以下條件將有資格進行免費篩查：健康保險額度有限或沒有健康保險；子宮抹片檢查：年齡在21 - 64歲之間和過去的三年沒有做過子宮抹片檢查；乳房篩檢：年齡在40 - 64歲之間和過去兩年沒有做過乳房檢查。

您可在10 Plum Street, New Brunswick Parking deck 免費停車，請攜帶停車票據以便辦理免費手續。英文預約：732-247-2050，或聯繫華人醫療服務部幫您預約

活動四：免費男性健康篩檢及橄欖球活動

羅伯屋強生新布朗士維克醫院Robert Wood Johnson University Hospital New Brunswick舉辦。活動內容包括：保險資訊、中風健康資料、測量血壓、前列腺癌篩檢、糖尿病篩檢、健身及健康活動以及更多。

日期：10月16日(星期日)，12 PM – 4 PM

地點：RWJUH Auditorium， 1 Robert Wood Johnson Place, New Brunswick, NJ 08901。