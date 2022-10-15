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皇佳商業銀行優利定存$5000起　12個月可獲利3.25% APY

本報新澤西訊

皇佳商業銀行近期特別推出定存優惠活動，您只需要存入最低5000美元在皇佳商業銀行，12個月即可獲利3.25% Annual Percentage Yield，請華人朋友們千萬不要錯過這一絕佳投資機會，讓手裡的錢去幫你賺更多的錢。

  皇佳商業銀行於2008年成立於洛杉磯，2017年皇佳商業金控於納斯達克上市，代號為RBB。曾榮獲S&P Global Market Intelligence評比資產介於10億到100億之間營運最佳的社區銀行的第二名。皇佳商業銀行提供商業貸款，住宅貸款及小型商業貸款等服務於當地華人社區。秉持社區銀行個人化服務特質並兼具大型銀行服務品質,多年來深受客戶的信任和喜愛。銀行職員擁有多年服務社區的工作經驗，並與客戶分享公司文化，瞭解客戶的需求，並提供優質的客戶服務。皇佳商業銀行憑藉著緊密的社區關係，豐富的業界知識及快速的客戶回應，有利地立足於市場。

  皇佳商業銀行將伴隨你一起成長、成功。成為您真正值得信賴的財務諮詢機構。Royal Business Bank 新州 Edison地址：561 US Route 1, Suite C1, Edison, NJ 08817 (大華超市旁)；電話：848-264-4531；營業時間：週一至週四 9:00AM-4:30PM, 週五9:00AM-6:00PM。

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