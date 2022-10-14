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風雅頌中西音樂盛宴　秋之頌讚Autumn Praise 音樂會10月16日隆重登場

本報新澤西訊

紐澤西文化促進會特邀校園民歌先鋒著名民謠演唱家紐約周興立博士將演唱三百六十五裡路，西風的話，南屏晚鐘，望春風，小毛驢歌曲。新州僅此一場!!

  紐約八板中國音樂協會會長創立人、民樂家竹笛洞簫繆宜民, 琵琶大師周懿演出春江花月夜, 月牙五更等名曲，歌劇演唱家巴黎國際聲樂大賽女聲組第二名女高音陳麗嬋,將演出莫劄特歌劇等,著名鋼琴獨奏Sophia Agranovich 史坦威藝術家,甫獲選Best Classical Music Channel recording Award 演出李斯特第六號狂想曲等, 以及IMAS Music 藝術總監著名鋼琴伴奏范翠育老師呈現多首膾炙人口曲目。音樂會特邀朱若妤全美大使小姐主持。文創交流促進會吳麗卿會長表示.音樂會收入將做為文創邀請亞洲藝術達人、團體到美國來演出的部分基金。票務聯絡：吳淨 (732) 829-1035、吳潔(609) 285-6337、吳麗卿。日期:10月16日 2:00pm~4:00pm 地址:多蘿西楊藝術中心-德魯大學音樂廳 Dorothy Young Center for the Arts Drew University Concert Hall, 36 Madison Ave, Madison NJ 07940

歌劇 新州

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