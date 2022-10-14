真誠歡迎各界朋友親臨　鄉音2022金秋音樂會10月16日隆重登場

鄉音合唱團(Edison Chinese Chorus)由來自各行各業的註冊團員150余人組成。旗下愛迪生愛樂樂團(Edison Philharmonic Orchestra)是完整的雙管建制交響樂團，有50多名成員。兩團的專業藝術人士達40余人，堪稱北美最具規模和實力的華人藝術團之一。

享譽美東的百人鄉音合唱團及旗下的愛迪生愛樂樂團，經過近一年的精心籌備，將於2022年10月16日隆重推出“鄉音2022金秋音樂會”。這場音樂會由藝術總監、中國國家一級指揮張椿和先生精心編配和指導，節目形式包括合唱、獨唱、器樂、二重唱、四重唱等，從曲目選擇、演員陣容、表演形式、舞臺效果等各方面都堪稱精益求精，期待大紐約地區的音樂愛好者！

音樂會開場曲目為音樂劇佳作《歌劇 魅影》交響組曲，由華人為主的加強版雙管建制交響樂 團演奏，震撼效果可期。絃樂四重奏由樂團首席唐紅纓親自披掛上陣，與聲部長Phillip Pugh、穆甯、於榮海強強聯手，演奏經典歌舞劇選段《情深意長》，別具一格的表現形式和高超技巧，將向觀眾展現精緻、優雅的室內樂藝術魅力。

獨唱曲目有多次獲國際聲樂獎的著名男高音歌唱家費越、特約知名女高音歌唱家Sarah Agnew、獲第七屆紐約大都會國際聲樂大賽歌劇類銀獎的青年男中音歌唱家萬雪峰，還包括青年女高音歌唱家張妮娜和青年女高音歌唱家李霞。演唱曲目涵蓋歌劇詠歎調、經典民族和通俗歌曲。觀眾將有機會領略到不同唱法和風格，還會因歌、曲、劇完美結合的演唱技巧而產生強烈的情感共鳴。

本場音樂會的一大亮點是，由費越和Sarah Agnew連袂打造的經典二重唱歌曲《The Prayer》(祈禱)。此曲曾獲奧斯卡最佳原創電影音樂獎。二人屆時將展現跨界演唱技巧，以強大的氣場和濃烈的情感，借助交響樂的伴奏烘托，抒發出歌曲所蘊含的人性光輝。

除獨唱以外，本場音樂會的合唱曲目也各具風格。由張椿和親自編配合唱、電視劇“血色浪漫”主題曲、刀郎原唱的《遠方的人》；毛阿敏的《思念》；婉轉深情的美國民謠《美麗的夢神》；壓軸曲目《去一個美麗的地方》曾榮獲第二屆中國金鐘獎合唱金獎，是作曲屆泰斗尚德義參觀敦煌石窟時靈感突現而作，充分體現出他駕馭民族風格旋律的超強能力；而女聲合唱《羅蕾萊》則源於德國著名詩人海涅的敘事詩，優美的旋律訴說著萊茵河畔女神羅蕾萊美麗而憂傷的故事。享譽美東的鄉音男聲組合將用義大利 語原文演唱《纜車》這首熱烈歡快、律動強烈的著名義大利民謠。張指揮專為此曲編配了多聲部合唱及銅管伴奏，頗值得觀賞！

本次音樂會選址於新州中部New Brunswick的全新NB PAC音樂廳。它由著名華裔建築大師貝聿銘規制，兩層400多座呈U型分佈，每座都可獲得上佳的觀賞視角。加之其寬闊的舞臺設計、先進的音響結構，將帶給觀眾完美的視聽體驗。（本文由樊大平、劉坤喆提供）

時間：10月16日周日下午2點；地點：NB Performing Arts Center 11 Livingston Ave New Brunswick, NJ 08901；票價：$20，$30；訂票連結：https://secure.nbpac.org/goldenautumn；票務電話：(908) 500-8044