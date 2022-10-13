我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

國會暴亂案 賓州男毆打記者、警察 檢求刑4年

記者張聲肇／綜合報導
去年元月6日國會暴亂時，賓州男子拜爾里毆打美聯社攝影記者， 在他認罪後檢方求刑四年。（美聯社）
去年元月6日國會暴亂時，賓州男子拜爾里毆打美聯社攝影記者， 在他認罪後檢方求刑四年。（美聯社）

去年元月6日國會暴亂時，賓州男子拜爾里(Alan Byerly)毆打美聯社攝影記者閩其洛(John Minchillo)，又企圖用電擊槍攻擊國會警察， 檢方在他認罪後求刑四年，聯邦地區法官莫斯( Randolph Moss)預定本月21日宣判刑期。

拜爾里面臨37到46個月的刑期，檢方要求法官至少判處46個月徒刑，另加服刑期滿後監管三年。

拜爾里2021年7月被捕，經過一年才承認檢方所指控的犯罪事實。

檢察官在起訴書中指出，拜爾里從賓州弗利特武德住家前往華府參加示威前，先買了一把電擊槍，川普鼓動暴亂的演說還沒講完，他就轉往國會，和其他暴民舉著大型支持川普的金屬牌衝撞國會警察組成的防線。

緊接著，他和其他暴民轉往國會西廂，看到閩其洛掛著「美聯社」字樣的記者識別證，仍然和至少三名暴民毆打對方，過程剛好被另一名記者錄下來。

起訴狀說，拜爾里又朝著站在腳踏車停車架後方的警察亮出電擊槍，「警察奪下他的電擊槍後，他繼續衝向警察，攻擊、推擠警察，還搶走一名警察的警棍。」

檢察官說，拜爾里後來向聯邦調查局人員供認，自己幹了一件蠢事，「就這麼回事。」檢方說，他對當天的暴動毫不在乎。

整場暴亂下來，100多名警察受傷，900多名暴民遭刑事起訴，其中400多人認罪，多數屬輕罪，另280多名被告已被判刑。

警察 賓州 川普

上一則

芝城汙染加劇 明年醫療費用增加38億元

下一則

新州首例 塞倫郡15市鎮法院擬合併 年省13萬元

延伸閱讀

不滿沙烏地與俄聯手減產石油 白宮重新評估兩國關係

不滿沙烏地與俄聯手減產石油 白宮重新評估兩國關係
賓州男國會暴亂打記者、襲警 遭求刑4年

賓州男國會暴亂打記者、襲警 遭求刑4年
國會山莊共謀暴亂 極右組織「驕傲男孩」高貴大鬍子認罪

國會山莊共謀暴亂 極右組織「驕傲男孩」高貴大鬍子認罪
賓州樂高嘉年華又來了 老的小的都開心

賓州樂高嘉年華又來了 老的小的都開心
賓州華人僑團聯盟在費城市政廳升旗歡慶中國國慶

賓州華人僑團聯盟在費城市政廳升旗歡慶中國國慶
中國奧運金牌美少女「停止訓練發福5公斤」遭網友霸凌

中國奧運金牌美少女「停止訓練發福5公斤」遭網友霸凌

熱門新聞

要在伊州申請隱蔽槍證，需有持槍證並接受課堂與靶場訓練。(芝加哥槍友會提供)

芝城華埠屋主開槍自衛 非裔入室竊賊腹部中彈

2022-10-05 09:26
喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
馬州蓋城是華人聚集的地區，該城市因文化多元、包容性強、各年齡段資源豐富，成為全美第七名最適合大家庭生活的城市。（記者張筠／攝影）

全美大家庭宜居城市 馬州蓋城居第7 維州里茲堡第8

2022-10-05 12:54

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好