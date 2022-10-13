國會暴亂案 賓州男毆打記者、警察 檢求刑4年

去年元月6日國會暴亂時，賓州男子拜爾里毆打美聯社攝影記者， 在他認罪後檢方求刑四年。（美聯社）

去年元月6日國會暴亂時，賓州 男子拜爾里(Alan Byerly)毆打美聯社攝影記者閩其洛(John Minchillo)，又企圖用電擊槍攻擊國會警察 ， 檢方在他認罪後求刑四年，聯邦地區法官莫斯( Randolph Moss)預定本月21日宣判刑期。

拜爾里面臨37到46個月的刑期，檢方要求法官至少判處46個月徒刑，另加服刑期滿後監管三年。

拜爾里2021年7月被捕，經過一年才承認檢方所指控的犯罪事實。

檢察官在起訴書中指出，拜爾里從賓州弗利特武德住家前往華府參加示威前，先買了一把電擊槍，川普 鼓動暴亂的演說還沒講完，他就轉往國會，和其他暴民舉著大型支持川普的金屬牌衝撞國會警察組成的防線。

緊接著，他和其他暴民轉往國會西廂，看到閩其洛掛著「美聯社」字樣的記者識別證，仍然和至少三名暴民毆打對方，過程剛好被另一名記者錄下來。

起訴狀說，拜爾里又朝著站在腳踏車停車架後方的警察亮出電擊槍，「警察奪下他的電擊槍後，他繼續衝向警察，攻擊、推擠警察，還搶走一名警察的警棍。」

檢察官說，拜爾里後來向聯邦調查局人員供認，自己幹了一件蠢事，「就這麼回事。」檢方說，他對當天的暴動毫不在乎。

整場暴亂下來，100多名警察受傷，900多名暴民遭刑事起訴，其中400多人認罪，多數屬輕罪，另280多名被告已被判刑。