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新州首例 塞倫郡15市鎮法院擬合併 年省13萬元

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州塞倫郡15市鎮的法院打算合併，若合併完成，將成為新澤西州首例。圖為塞倫郡舊法院。(取材自臉書)
新澤西州塞倫郡15市鎮的法院打算合併，若合併完成，將成為新澤西州首例。圖為塞倫郡舊法院。(取材自臉書)

新澤西州塞倫郡(Salem County)15個市鎮的法院打算合併，若合併完成，將成為新澤西州首例。

合併的好處是讓不少市鎮公所省下一筆經費，釋放出更多資源，讓居民獲得更好的服務，並提升法院的安全措施。壞處則是居民要跑更遠的地方才能辦事，而且被裁併掉的法院部分員工會失去工作。

此一倡議源自全國法院「科技化」趨勢，此外，法院任務逐漸揚棄輕罪罰金，朝「減少累犯」轉型，也是原因之一。

新州高等法院法官特爾西(Benjamin C. Telsey)領導的「塞倫郡地區市鎮法院工作小組」9月提出報告，建議郡內各市鎮在10月15日前確定是否加入這項整併作業。塞倫郡法院刻正擴增辦公室面積，完成後將可容納所有處理全郡法院業務的員工，甚至有多餘的空間可以出租。

郡內目前有6個市鎮級法院，匹茲葛若夫鎮(Pittsgrove Township)的法院業務則由鄰郡康柏蘭郡地區法院兼理，若該鎮願意，可以改為加入塞倫郡法院。

由於各市鎮法院的財源日蹙，整併後可節省法官和職員薪水、設備維護和保安等支出。2021年各法院的罰鍰收入占總預算的比率降到42%至65％不等，以致於該年預算赤字從下歐洛威溪鎮法院2萬5000元，到塞倫市法院14萬3000元不等。

小組報告預估，整併後總員工數約為12人，年度預算48萬8000元，不包括保全人員的薪資以及場地租賃收入。

塞倫市議會主席蓋居(Earl Gage)認為合併計畫可行，對塞倫市政府降低支出的功效尤其顯著，每年就可節省13萬元。

塞倫全郡人口不到6萬5000人，是新州最小的郡，最適合法院整併。整併方案是，參加的市鎮將法院業務委託給承包市鎮辦理，和其他市鎮共同分攤經費。整併後，更能提供州資源給藥物濫用、精神病患和無家可歸者，長期以往，或有助減少累犯。

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