新州庫柏大學醫院擴建 可增700病床

新澤西州庫柏大學醫院將斥資20億元進行擴建工程。圖為該醫院未來建築示意圖。(取材自推特)

新澤西州 庫柏大學醫院(Cooper University Hospital)將斥資20億元進行擴建工程，預計需費時十年左右完成，改建後將使醫院能夠容納的病患人數大增。

新州 官員齊聲讚揚這是新州肯登市(Camden)史上規模最大的投資項目，肯登市經常被視為國內服務資源最匱乏的城市之一。

庫柏大學醫院將新建三棟大樓，官員表示新院區將有助於符合醫院當前與未來的需求；第一棟建築將用於臨床照護及教育，項目晚期會增設100間以上的私人病房。

庫柏大學醫院董事長諾克斯(George Norcross III)在計畫發布活動上說：「我們今日所宣布的項目將持續幾十年，這會是一次徹底的重建。」

醫院發言人溫蒂·馬拉諾(Wendy Marano)指出將以債券、補助金、庫存現金(cash on hand)資助擴建工程。

庫柏大學醫院董事長諾克斯(George Norcross III)大力標榜州長墨菲、前州長克利斯蒂對肯登市的支持。

擴建計畫完成後，醫院最終的病床數將達到745個床位，預計最快於明年開工，但具體的工程時程仍未公布。

諾克斯表示：「庫柏對家鄉社區的奉獻是一個典範，體現企業領導層如何激發想像力與新的機會，造福當地居民。肯登市從美國最貧窮最危險的城市轉變為正在崛起的城市，成為全國榜樣，展現城市實踐承諾、信念與辛勤所能達成的目標。」

庫柏醫院的擴建計畫也是近幾年振興肯登市一系列項目的最新一項。

2012年克利斯蒂幫助庫柏醫院成立耗資1議元的癌症 研究所，隔年宣布該癌症研究所與德州大學安德森癌症中心(MD Anderson Cancer Center)合作成立治療與研究中心。