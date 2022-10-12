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澤西市警打傷狗主 92.5萬和解 傷人事件頻傳 議會連開支票賠錢

記者張聲肇／綜合報導
新州澤西市警察傷人，市議會開支票92萬5000元和解官司，因為狗沒拴好引起糾紛，警察把狗主人打成重傷。（取材自YouTube)
新州澤西市警察傷人，市議會開支票92萬5000元和解官司，因為狗沒拴好引起糾紛，警察把狗主人打成重傷。（取材自YouTube)

新州澤西市警察連續傷人，為了和解官司，市議會兩周內連續開支票賠錢，最新一張還高達92萬5000元，因為狗沒拴好引起糾紛，警察把狗主人打成重傷。

狗主人桑德斯(Jonathan Sanders)2017年5月5日在公寓大樓外被揍得右眼眶破裂的鏡頭，被監視錄影機拍得一清二楚。

他的律師西爾柏曼(Joel Silberman)2018年替他提告時說，桑德斯住院六天，醫生替他裝上鈦金屬架，才能撐住眼眶，「否則眼珠會掉到下巴。」

市議會預計13日將通過這樁官司的和解案。上個月，議會才核准另一起警察傷人賠償案；桑德斯被打傷三個月後，另一居民庫柏(Shiron Cooper)被警察撞傷，市議會批准賠償29萬2000元了事。

這還沒完，桑德斯事件後一個月，斐利茲(Miguel Feliz)聲稱他的車被逃離警方追捕的車撞到他嚴重燒傷，接著還被警察毆打成傷。事情真相的最直接證據是錄影帶，一經查證屬實，可能就會在審判庭前兩造和解。

西爾柏曼去年另替一男子到聯邦法院告澤西市警局，理由是原告被警察帶上手銬後，在街邊遭警車撞了兩次，第一次是意外，第二次卻是故意的。真相如何，仍待釐清。

市議會預定通過桑德斯案和解的決議文指出，「經深入評估有關檔案、事實與法律，陪審團很可能會認為原告的民權確實遭受侵犯，判決罰金可能超過和解金，因為罰金包括損失的賠償以及訴訟費用。」

市議會指出，鑑於審判風險、成本及預期的可能結果，所以決議和解案予以核准。

根據桑德斯的訴狀，他的鬥牛犬「馬古先生」沒拴好從家裡跑出來，他一面跟警察解釋一面想把狗拴住，身體失去平衡，手臂揮向警員歐譚多(Morton Otundo)，歐譚多揮拳把桑德斯擊倒在地。

6分38秒的錄影帶顯示，歐譚多打中桑德斯的胸部或下巴，桑德斯的頭一轉整個人倒在地上。歐譚多去年在一宗摩托車意外中去世。

桑德斯 警察 支票

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