賓大總學生數再降 新生人數卻是13年來首度上升

賓州大學今年的入學人數再度下降，然而校方卻不憂反喜，因為今年的新生人數自2009年以來首度回升。（取材自推特）

賓州 大學(Pennsylvania University)今年的入學人數再度下降，然而校方卻不憂反喜，因為今年的新生人數自2009年以來首度回升；校長格林斯坦(Daniel Greenstein)指出，今年總體入學率雖下降4.5%至5.5%左右，預計約1萬5600人入學，但大一新生比起2009年多了1000人；確切數字仍有待月底公布。

國家學生資訊交換研究中心(National Student Clearinghouse Research Center)5月報告指出，疫情 以來各大學新生入學人數平均減少9.4%，總人數約140萬人；新生人數下降較嚴重的包含新澤西州 肯登羅格斯大學(Rutgers-Camden)，今年入學人數約下降27%；天普大學(Temple University)也預計今年新生人數將減少1500人。

除了賓大以外，學生人數「明降暗升」的情況也出現在其他大學；賓州規模最大的西徹斯特大學(West Chester University)就指出今年整體入學率下降2%，其中研究生入學率更下降8%，但大一新生的人數達3006名，明顯高於去年的2628位，是創校以來新高。

西徹斯特大學發言人南西．蓋納(Nancy Gainer)說：「研究生入學人數下跌與經濟問題有關，我們確實注意到研究生大多都有課外兼職；至於大學部，在維持學生程度的前提下，我們錄取了85%的申請人，入學學生平均GPA約3.5分，入學考試(SAT)平均成績則為1145分。」

東史特勞斯堡大學(East Stroudsburg University)的大一新生人數更是顯著成長，該校發言人表示，今年大一新生與轉學生入學比率增加46%，雖然這樣的成長與前兩年因疫情縮小教學規模有關，但更重要的還是申請流程的簡化與申請獎學金機會變多。