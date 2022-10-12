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新州牙醫遭控對兒童做非必要根管治療 將被追回75萬元

編譯徐薏茹／綜合報導

兒科牙醫傑克布森(Barry L. Jacobson)經營的連鎖牙醫診所HQRC Management Services在新澤西和紐約州擁有多個據點，其診所的牙醫團隊五年前被指控為兒童病患執行無醫學必要的根管治療，官方表示，傑克布森同意支付逾75萬元和解。

負責調查的新州聯邦檢察官辦公室與紐約州檢察長辦公室聯合指出，這項和解同時解決傑克布森診所向紐約及新州醫療補助計畫(Medicaid)承辦商提交的錯誤計費，導致其三個地點提供的請款資訊不正確。

新澤西州聯邦檢察官塞林格(Philip R. Sellinger)的聲明表示：「醫療專業人士只為了賺錢而替孩童做不必要的牙醫手術是不合理的。追回他們的不義之財只是消除這種損害的開始。」

法庭文件顯示，這項調查源於2017年4月由一名前職員提出的控告，該職員依「虛假申報法案」(False Claims Act)舉報診所，該法案允許個人代表政府提起訴訟，並能獲得一部分和解金作為獎勵，提出訴訟的前職員將獲得13萬5622元。

據官員消息指出，HQRC的某些牙醫被指控替兒科患者做不必要的根管治療；紐約州檢察長辦公室的聲明指出：「傑克布森醫師及HQRC診所承認調查的發現，也就是從2011年到2018年的一些案例中，診所旗下的醫師為患者做的根管治療，並無個別牙醫診所醫療紀錄支持，還向Medicaid請款。」

根據和解協議，聯邦政府將追回約31萬4000元，紐約州可追回約43萬2000元，新州追回約7300元。

紐約州 新州 新澤西州

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