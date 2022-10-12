哈德遜郡遊民過去一年減25% 非洲裔仍面臨淪落街頭考驗

調查指出，新澤西州哈德遜郡的遊民人口過去一年來大幅下降，減少大約25%。（美聯社）

非營利住房權益倡議組織「君主住屋協會」(Monarch Housing Associates)公布年度報告指出，新澤西州 哈德遜郡(Hudson County)的遊民 人口過去一年來大幅下降，減少大約25%。

這份長達48頁的報告指出，今年1月25日的統計顯示，哈德遜郡遊民人口在2021年1月間有882人，到了2022年1月則剩665人，大約減少25%。相較之下，新澤西州全州遊民人口在同期之間則出現7.5%的增加，2021年1月為8057人，到了2022年1月為8754人。

不過，撰寫報告的研究人員指出，並沒有針對2022年、2021年的全年資料進行比較，理由是兩者之間有著重大差別，2021年進行遊民人口調查時，新冠疫苗仍未普及，社區對於社工人員訪視仍有諸多防疫 限制，聯邦防疫規定則讓調查研究只能以14天為期進行統計。

報告指出，哈德遜郡整體而言，遊民問題改善頗多，但非洲裔民眾則仍面臨淪落街頭的考驗。哈德遜郡總人口中，非洲裔僅占約15%，但在全郡遊民結構裡卻有45.7%為非洲裔，比2021年增加大約6.6%。

報告指出，這項調查結果與聯邦政府及新州政府的統計報告結論相同，反映出非洲裔民眾有著較高比例的成癮症問題，收入中位數則相對較低。

報告稱，只有5.4%遊民表示，無家可歸是受到新冠疫情影響的直接後果。至於淪落街頭的最主要原因，高達16%遊民坦承，原本與別人一起生活，但後來遭到驅逐，另外14%遊民則說，收入縮水導致無家可歸。共計154人被研究人員歸類為長期無家可歸(chronically homeless)，另外143人則是入夜之後只能露宿街頭。

哈德遜郡遊民人口中，約有8%年齡不滿25歲，約有4.6%遊民是家暴受害者。身為退役軍人的遊民則有17名。