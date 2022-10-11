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濫開鴉片類藥物 費城藥店老闆被判刑、罰款

編譯孫梁／綜合報導
費城一家藥店的業主史皮瓦克濫開鴉片類藥物，遭到聯邦地區法官多項重判，包括三年半監禁、賠償45萬1328元、沒收11萬6000元以及罰款410萬元。（Getty Images）
費城一家藥店的業主史皮瓦克濫開鴉片類藥物，遭到聯邦地區法官多項重判，包括三年半監禁、賠償45萬1328元、沒收11萬6000元以及罰款410萬元。（Getty Images）

費城社區Fox Chase一家藥店老闆因濫開鴉片類藥物，上周遭到聯邦地區法官判處多項重刑，包括三年半監禁、出獄後再接受兩年監管、賠償45萬1328元、沒收11萬6000元以及罰款410萬元，並且禁止藥店銷售管制藥物。

63歲的史皮瓦克(Mitchell Spivack)在當地經營Verree藥店已有30年，被控詐欺政府和違反管制物質法與虛假申報法。

聯邦緝毒局(DEA)曾接到舉報，指Verree藥店訂購異常大量的奧施康定(OxyContin)藥錠，銷售量一度遠超過全國任何一家藥店，但自從藥廠普度製藥公司(Purdue Pharma)改變奧施康定的製作配方，使片劑不能輾碎成粉狀，無法拿來吸食或注射後，Verree藥店的奧施康定銷售即迅速腰斬。DEA因此在2019年10月對史皮瓦克展開調查。

聯邦檢方說，Verree藥店以批發規模開出大量的高劑量羥考酮（oxycodone），顯然表明藥物不是用於合法的醫療目的。隨著鴉片類藥物的氾濫，藥店對要求開具羥考酮和其他鴉片類處方藥的顧客 ，採取不過問為用藥理由的態度，2016年成為購進羥考酮最多的賓州藥店。

檢方指出：「藥店和店內藥劑師利用能夠拿到鴉片類和管制藥物的機會，非法分銷為己牟利，嚴重違反了社區的信任。」

經過賓州聯邦東區檢察官辦公室和賓州檢察長辦公室的聯合調查，史皮瓦克今年6月承認預謀銷售管制類藥物和健保詐欺。他的藥店2013至2019年提供虛假健保服務申報，從聯邦醫療計畫(Medicare)和其他保險公司詐騙45萬多元。

賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)與全國20多個州的檢察長共同對普度製藥公司提告，指公司的鴉片類藥物氾濫造成賓州每天14人喪命。夏皮羅說：「史皮瓦克的行為是對鴉片類藥物氾濫火上澆油。失去的生命無法挽回，今天的量刑是要史皮瓦克和Verree藥店為他們的行為負責。」

賓州 健保 詐欺

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