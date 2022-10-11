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新州假冒他人詐騙猖獗 8旬婦愛孫心切被騙8000元

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州警方今年上半年接到7276 宗假冒他人的詐騙案件通報，成為新州最龐大的詐騙案類別。(Getty Images)
新澤西州警方今年上半年接到7276 宗假冒他人的詐騙案件通報，成為新州最龐大的詐騙案類別。(Getty Images)

新澤西州警方今年上半年接到7276宗假冒他人的詐騙案件通報，成為新州最龐大的詐騙案類別，82歲婦女莉比‧莫瑞(Libby Maurer)就是受害人之一；被騙了8000元的她以自身經驗呼籲老人家，不要再上「奶奶騙局」的當。

詐騙集團對莫瑞謊稱她的孫子遭到羈押，需要8000元保釋金才能獲釋；由於恰好莫瑞在此之前已連續兩天聯繫不上孫子，很快落入陷阱，看到有來電時根本不管三七二十一就接了；她說：「電話接起來後我就聽到假孫子歇斯底里地哭著，說他撞到一個懷胎八個月的孕婦，現在被關到監獄裡，被打到鼻子、手腕骨折，嘴唇還裂開。」

莫瑞指出，假孫子給了她個所謂公設辯護人的電話，她打過去就聽對方說要先付保釋金的10%，也就是8000元，還表示法院下達「禁言令」，禁止她向任何人透露案情。

莫瑞說：「我的受騙經歷簡直是個完美的教科書案例，整起事情有太多的危險訊號，但我當時太急了，都沒有想到；如果我當時隨便打給任何一個人，我的錢可能就不會被騙了；一直到我把錢交給詐騙集團後兩個小時我才跟我孫子聯繫上，我問他『什麼時候獲釋』，他回我『妳在說什麼』，這時我才意識到自己被騙了。」

莫瑞算是幸運，雖然追回金錢的可能性不大，但因為自家門前的監視器清楚地拍下了拿錢者的樣貌和車輛車牌，使警方不至於毫無線索；她說：「我發現很多受害人不敢把被騙的事與親友說出來，但我不一樣，即使尷尬、丟臉，我也知道我必須大聲講出來，才能保護其他人不會上當。」

新州警局公關部發言人瓊斯(Robert Jones)說：「接到這種詐騙電話請直接掛斷，在騙局開始之前就阻止，如果你不確定到底是不是真的，可以打來警察局或任何一個信得過的親友再次確認；如果有人有莫瑞案件的任何消息，都歡迎來電(856)845-6300或發送電子郵件至[email protected]聯繫承辦員警。」

詐騙集團 新州 新澤西州

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