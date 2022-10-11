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ShopRite購物車有缺陷 2婦受傷提告

編譯周芳苑／綜合報導
連鎖超市ShopRite位於新澤西州埃塞克斯郡的一家分店，近來有兩名婦女使用有缺陷的購物車受重傷而連遭控告。（Getty Images）
連鎖超市ShopRite位於新澤西州埃塞克斯郡的一家分店，近來有兩名婦女使用有缺陷的購物車受重傷而連遭控告。（Getty Images）

美國東北部連鎖超市ShopRite位於新澤西州埃塞克斯郡(Essex County)的一家分店，近來被兩名婦女分別提告﹑她們都是因為使用店內有缺陷的購物車而受重傷。

兩名受害者中，來自貝爾維爾(Belleville)的61歲斯坦齊奧(Doris Stanzione)5月31日向埃塞克斯郡高等法院提起訴訟。原告表示，2020年7月12日她在位於華盛頓大道(Washington Avenue)上的一間ShopRite分店購物後，要將雜貨放入購物車時，被店內一台購物車上鬆脫的金屬棒刺穿右臂和手肘，造成右臂嚴重撕裂傷和神經損傷；法庭文件中聲稱，原告受到嚴重而永久性的傷害。

事故發生幾個月後，雪松林鎮(Cedar Grove)66歲婦女科爾達斯科(Laura Cordasco)也發生購物車事故、並且提起類似訴訟，她聲稱在ShopRite同一分店因購物車故障而受傷。

科爾達斯科9月26日提起訴訟，她在訴狀中聲稱，購物車的輪子在商店入口突然鎖死，因此她整個人被拋到空中、翻過購物車然後落地受到重傷，未來將需要支付昂貴費用接受醫療護理。

在兩起訴訟中，ShopRite都被指控疏忽、未能確保物業不造成危險、而且未確實檢查和維護商店的購物車。

接連發生購物車受傷事故的貝爾維爾ShopRite發言人並未立即針對訴訟出面置評。

ShopRite 在東北部六州設有分店，包括德拉瓦、馬里蘭、新澤西、紐約、康州和賓州。

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