涉嫌弒母 新州塞倫郡36歲男子遭起訴

新澤西州 塞倫郡(Salem)36歲男子蓋瑞．瑞奇曼(Gary Richman)被控以鈍器攻擊65歲母親珊卓．瑞奇曼(Sandra Richman)，導致珊卓死亡；檢察官 以二級過失致死罪及三級危害傷患罪起訴蓋瑞。

承辦檢察官葛瑞絲•麥考雷(Grace C. MacAulay)指出，住在塞倫郡的佩卓克鎮(Pedricktown)的蓋瑞於5月23日和母親開車前往肯登郡(Camden)，旅途中蓋瑞以鈍器擊傷珊卓頭部，雖然有將珊卓送醫，但珊卓最終仍於6月12日不治；根據法醫驗屍結果，珊卓主要死因為鈍器及傷口併發症。

巧合的是，警方表示於5月25日因搶劫、竊盜、交通違規賽倫郡警方逮捕，拘留在塞倫郡看守所(Salem County Correctional Facility)，檢警因而得以同時調查他攻擊母親的行為，最終檢方於9月29日向地方法院以過失致死罪及危害傷患罪起訴蓋瑞。

根據訃聞，死者珊卓從小在格羅契斯特郡(Gloucester)布里奇波特 (Bridgeport)長大，畢業於保羅斯伯勒高中(Paulsboro High School)，曾在杜邦公司(DuPont)深水廠擔任警衛員。