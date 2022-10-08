新州李文斯頓中文學校 歡慶20歲

李文斯頓華夏中文學校負責人與總校負責人和來賓出席20周年慶典。從左到右：薄英戡、張涼、葉劍、葛亮、林潔輝、嚴欣鎧、高靜、唐曉銓、游牧、曹作軍。(李莊華夏提供)

新州 李文斯頓華夏中文學校日前在South Orange小鎮的草地網球俱樂部慶祝成立20周年，130多位嘉賓歡聚一堂，回顧建校歷程，展望學校未來。

華夏中文學校總校長張涼、總校董事長薄英戡、總校副校長曹作軍和趙昀、華夏奔騰中文學校董事長王子衡、李文斯頓華人 協會主席程偉、李文斯頓立石教會宋逸凡牧師和卓越青籐學校校長王朝芳以及「新州中國日」主席林潔輝和嚴欣愷等出席了慶典。

李文斯頓華夏中文學校校長葛亮總結了學校過去20年的工作成績，包括吸納人才，完善管理，建立一流教師隊伍，培養大批優秀學生，為華人社區和美國社會做貢獻等。

這次校慶活動也收到了當地政府和社會各界的關注和祝福。新州州長墨菲、李文斯頓市長Edward Meinhardt、李文斯頓教育 委員會主席Seth Cohen都發來賀信。張涼代表華夏總校致辭時，肯定了李莊華夏20年來取得的成就。薄英戡現場賦詩祝賀：「學子皆桃李，先生俱雅莊。勳賢書蔚炳，銳旅續輝煌。」

林潔輝代表僑團致賀詞，稱讚李莊華夏為弘揚中國文化、發展中文教育所取得的成果，並主持了現場抽獎。