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費城3青年竊支票 不法獲逾17萬

編譯盧炯燊／綜合報導
賓州三名男子從郵箱盜取金額總值超過17萬元的支票及匯票，透過「清洗」方式存進自己的銀行帳戶，現在被聯邦檢察官起訴清洗支票、郵件欺詐等罪名。(Getty Images)
賓州三名男子從郵箱盜取金額總值超過17萬元的支票及匯票，透過「清洗」方式存進自己的銀行帳戶，現在被聯邦檢察官起訴清洗支票、郵件欺詐等罪名。(Getty Images)

賓州三名男子從郵箱盜取金額總值超過17萬元的支票及匯票，透過「清洗」方式存進自己的銀行帳戶，現在被聯邦檢察官起訴清洗支票、郵件欺詐等罪名。

費城問詢報(The Philadelphia Inquirer)報導，三名被告分別是20歲的曼紐(Gransae Manue)、20歲的尼努(Bruno Nyanue)及21歲的沃羅(Sam Wolo)，他們從費城郊區卓克索丘(Drexel Hill)地區的郵箱內，共盜取了370張支票及銀行匯票，並成功存入了其中8張。他們甚至塗改及加大支票及匯票金額，在盜取的17萬1000元裡，有7萬3000元就是經塗改而取得。

案情透露，三人在去年12月搶劫一名郵差，並偷了一把專用鑰匙，得以打開卓克索丘居民的郵箱。

三人之後透過社交媒體匿名招攬同謀，要求對方提供他們的銀行帳號及其他財務信息，然後「清洗」支票及匯票，用上同謀者的名字，然後將支票存入他們的帳戶。待交易完成後，部分金錢會轉移給這三人。

在收到報案後，聯邦執法人員展開調查並逮捕了涉案三人，控以清洗支票、郵件欺詐等罪名。

聯邦檢察官羅梅羅(Jacqueline Romero)發聲明警告說，「美國郵政局為美國人提供基本服務，包括郵遞支票的收入、帳單和支出，這是民生的基礎。如果閣下出於任何原因，選擇篡改或竊取美國郵件，聯邦政府一定會展開深入調查及積極起訴閣下，正如本案一樣。」

支票 費城 檢察官

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