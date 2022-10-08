新州僑界慶雙十國慶 400餘人歡聚

新澤西州僑學界慶祝中華民國111年國慶升旗典禮暨慶祝大會，切蛋糕儀式祝福永保台灣民主燈塔，「中華民國萬歲、台灣加油」之聲不絕於耳。(國慶籌備會提供)

新澤西州 僑學界慶祝中華民國 111年國慶升旗典禮暨慶祝大會2日在Whippany市的Birchwood Manor登場，「中華民國萬歲、台灣加油」之聲不絕於耳，群情燃到最高點。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章，以及陳珮瑩公使、領務組副組長游智雅、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、副主任林威廷、美東中文學校協會會長戴松昌、中華公所代表僑務委員蕭貴源、皇后區 國慶籌備委員會主委林映君、26僑團僑校團隊及民眾約400餘人出席。

李光章致詞指出，台灣是維持維護全球和平的一股穩定力量，台美持續深化夥伴關係，在壯大台灣的過程當中，僑胞的參與不可或缺。

今年升旗典禮由新州北部美華聯誼會主辦，李喬韋、林映君主持，節目包括唱中華民國和美國國歌、舞龍、舞獅、旗隊、擂鼓隊、民俗舞蹈、FASCA三太子表演等。400名僑胞齊唱國歌、國旗歌，看著國旗冉冉升起，許多人感動得眼眶泛淚，大會準備生日蛋糕，眾人齊唱生日快樂歌與「中華民國頌」。

新澤西國慶籌備會主委孫影真表示，新州僑教界自2008年開始，每年齊聚舉辦升旗典禮，除凝聚僑校與僑民向心力，也為僑校才藝競賽優勝學生提供很好的舞台。戴松昌表示，升旗典禮主要讓下一代知道，家長來自台灣，典禮一年比一年更好，希望明年再超越。

大會由26個僑團包括新澤西中文學校協會、中美文化協會、紐澤西台灣商會、美華工商協會、台灣同鄉聯誼會、榮光聯誼會、文創交流促進會、文化種子教師協會、大紐約區主流教師協會、大紐約區成功大學校友會、台灣人在紐澤西臉書群、FASCA青少年文化大使協會、華音青少年合唱團等齊力籌備。

陳永豐呼籲大家踴躍參加10月8日皇后區法拉盛升旗典禮，及10月10日紐約華埠遊行。林映君表示，皇后區升旗典禮有園遊會30個攤位賣台灣小吃，歡迎家長帶兒女參加。