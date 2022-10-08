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美中藥協年會 線上線下共探生技

新澤西州訊
10月1日會議組織者及主旨演講嘉賓合影。(SAPA提供)
10月1日會議組織者及主旨演講嘉賓合影。(SAPA提供)

2022年美中醫藥開發協會(SAPA)第30屆年會9月30日至10月1日在新州Somerset舉辦，本屆主題是「為醫藥和生物科技的創新和發展提供平台」，邀請70位行業專家演講，30多家企業參展，超過500人現場、300人遠程參會。

2021年諾貝爾化學獎得主、普林斯頓大學David MacMillan教授，生動講述研發不對稱有機催化的靈感是如何產生，及其對製藥領域的影響，淺顯易懂。他將全部諾獎獎金用於成立以父母命名的基金會，資助貧困生進入大學。

Merck的副總裁Kevin Campos博士、BMS的公司事務執行副總裁Michelle Weese也分享個人經驗。

主題演講嘉賓尚有麥肯錫合夥人Guang Yang博士、博騰生物製藥CEO王泱洲博士、百濟神州全球研發負責人汪來博士；爐邊對話則邀請IQ Consortium，及拜登政府癌症登月藍絲帶小組聯合負責人Elizabeth Jaffee 博士分享觀點。

今年的SAPA傑出成就獎授予MacMillan博士和Merck Research Laboratories總裁兼Merck執行副總裁Dean Li博士；SAPA 2022獎學金和生命科學教育卓越獎授予麻省理工學院大一新生 June Yin。

年會的七個平行會場涵蓋製藥和生物技術領域的熱門話題，CEO論壇邀請八位成功的企業家分享戰略規劃，響應熱烈。路演優秀項目會展及創業者成長助力中心分會場，展示來自6月SAPA投資論壇和路演活動的初創公司獲勝者，還舉辦創業培訓課，觀眾從著名投資人、Turret Capital Management的創始人Daniel Chai博士等獲得創業和職場問題見解。

年會還為求職者舉辦求職會，與來自30多家公司的招聘人員一對一交流。會中揭曉新一屆選舉結果，武劍博士當選2023至2024年度會長。李永梅博士順利從陳曉東博士交接會長。

陳曉東博士、李永梅博士、John Sun博士、武劍博士表彰感謝組委會和志願者的貢獻，及贊助商的支持。SAPA歡迎更多人加入，網址：https://sapaweb.org/

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