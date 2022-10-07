新州羅大口罩令 取消2天又恢復

新澤西州 羅格斯大學(Rutgers University)應三個教職員工工會要求，在取消口罩 令後僅僅兩天便局部恢復。

根據羅格斯大學3日最新公告，進入校園圖書館必須戴口罩，如果教授要求，進入教室也要戴口罩。

在三個工會提出投訴後，新澤西州公共就業關係委員會(New Jersey Public Employment Relations Commission，PERC)代表下令調整口罩令。

羅格斯大學9月26日宣布，從10月1日起取消進入所有室內空間必須佩戴口罩的規定，改為自行決定，然而，選擇性的口罩令才剛上路便喊停。

羅格斯大學執行副校長兼營運長卡爾卡多(Antonio M. Calcado)表示，在PERC做出最終決定之前，該大學將保留修訂版口罩令，並稱9月26日全面取消口罩令的公告符合所有州和聯邦法律。

全美許多大專院校在秋季新學期取消進入教室強制戴口罩的規定，然而仍有若干大學繼續維持口罩令，羅格斯大學便是其中之一。

新澤西州4日新冠病毐確診陽性例七天平均值降至1614人，較前一周下降17%、較前一個月則增加8%。

根據紐約時報(New York Times)新冠案例最新7日數據，全美每日新冠病例為4萬4484例，兩周來減少22%，住院人數兩周來減少12%，疫苗 接種率為68%；在新澤西州，每日平均染疫例兩周來微增3%、住院人數增加11%、疫苗接種率78%。以每10萬名居民中平均每日病例數排序，新澤西州排名第三，每10萬名居民有24人染疫，高於全美平均值13人。